В Калуге злостную неплательщицу алиментов приговорили к исправительным работам

45-летняя женщина признана виновной в неуплате алиментов на несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 28 августа.

Как установило следствие, женщина совершенно не помогала финансово своим детям. Неоднократные предупреждения и привлечение к административной ответственности на неё не подействовали. В январе 2023 года её даже дважды привлекли к обязательным работам, но и это не заставило её исполнить свой родительский долг. Она частично отработала назначенное наказание и продолжила игнорировать решения суда.

В итоге за два года, с января 2023-го по январь 2025-го, она накопила внушительную задолженность перед своими детьми — более 300 тысяч рублей.

В качестве наказания ей назначили 5 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы.