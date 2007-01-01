В Калужской области сбили беспилотник
Как сообщает Минобороны России, в ночь на пятницу, 29 августа, ПВО перехвалили 54 беспилотника. Один из них – в небе Калужской области.
По уточнению от губернатора Владислава Шапши, это произошло в Людиновском районе.
По предварительной информации жертв и разрушений нет.
Остальные беспилотники сбили в следующих регионах:
- 18 – над территорией Брянской области,
- 10 – над территорией Республики Крым,
- 9 – над акваторией Черного моря,
- 8 – над территорией Тверской области,
- 2 – над территорией Орловской области,
- 2 – над территорией Рязанской области,
- 2 – над территорией Тульской области,
- 1 – над территорией Курской области,
- 1 – над территорией Новгородской области.