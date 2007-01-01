В Калужской области сбили беспилотник

Как сообщает Минобороны России, в ночь на пятницу, 29 августа, ПВО перехвалили 54 беспилотника. Один из них – в небе Калужской области.

По уточнению от губернатора Владислава Шапши, это произошло в Людиновском районе.

По предварительной информации жертв и разрушений нет.

Остальные беспилотники сбили в следующих регионах: