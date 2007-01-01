Афиша Обнинск
В Калужской области сбили беспилотник
Новость дня Общество

В Калужской области сбили беспилотник

29.08, 08:01

Как сообщает Минобороны России, в ночь на пятницу, 29 августа, ПВО перехвалили 54 беспилотника. Один из них – в небе Калужской области.

По уточнению от губернатора Владислава Шапши, это произошло в Людиновском районе.

По предварительной информации жертв и разрушений нет.

Остальные беспилотники сбили в следующих регионах:

  •  18 – над территорией Брянской области,
  • 10 – над территорией Республики Крым,
  • 9 – над акваторией Черного моря,
  • 8 – над территорией Тверской области,
  • 2 – над территорией Орловской области,
  • 2 – над территорией Рязанской области,
  • 2 – над территорией Тульской области,
  • 1 – над территорией Курской области,
  • 1 – над территорией Новгородской области.

