Главная Новости Общество В канун 654-летия города Калуги чествовали юбиляров семейной жизни
Общество

В канун 654-летия города Калуги чествовали юбиляров семейной жизни

Дмитрий Ивьев
28.08, 13:49
0 148
Читайте KP40.RU:
Это уже стало доброй традицией в нашем городе. 27 августа в преддверии 654-летия Калуги во Дворце Торжеств состоялось праздничное мероприятие. Чествовали семьи, прожившие в браке 50, 60 и даже 75 лет совместной жизни.

Вячеслав Егорович и Любовь Никифоровна Голубцовы отмечают бриллиантовую свадьбу — 60 лет вместе! Дата их бракосочетания — 14 августа 1965 года. Вячеслав Егорович, специалист нефтегазовой отрасли, прошел путь от начальника отдела на Мозырском НПЗ до главного инженера в Калуге. Любовь Никифоровна много лет посвятила работе в детском саду и Бюро технической инвентаризации. Вместе они вырастили дочь, дождались внучки и правнука.

Борис Алексеевич и Галина Ивановна Костылевы отмечают золотую свадьбу — 50 лет вместе! Брак был зарегистрирован 16 августа 1975 года. Борис Алексеевич является ветераном труда, отдавшим более 35 лет работе на одном калужском предприятии. Галина Ивановна — подполковник таможенной службы в отставке. Воспитали сына, растят внучек. Супруги разделяют любовь к путешествиям и активному отдыху на природе.

Владимир Никитович и Людмила Анатольевна Зубатенко отмечают бриллиантовую свадьбу — 60 лет вместе! Их история началась в 1962 году на дружеской вечеринке, а спустя три года они поженились в эстонском городе Тапа. Волею судеб семья служила Родине в разных уголках страны — от Германии до Курильских островов, пока не обрела свой дом в Калуге. Они вырастили двоих детей и стали счастливыми дедушкой и бабушкой для пятерых внуков.

Николай Игнатьевич и Лидия Иосифовна Апанасовы отмечают невероятный, коронный юбилей — 75 лет совместной жизни! Познакомились по переписке, а свою любовь скрепили целых четырьмя свадьбами: на родине невесты в Белоруссии, на родине жениха в Курской области, с соседями и боевыми товарищами. Символом их брака до сих пор служит скромный алюминиевый чайник — свадебный подарок, наполненный монетами. Сегодня супруги видят своё главное достижение в детях и правнуках, считая, что семья — это маленькое государство, где царит мир и любовь.

Такие семьи, словно драгоценности, представляют гордость, достояние и ценность нашего города, ведь создать и сохранить семью, прожить рука об руку, способны только любящие люди.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

