Администрацию Жиздры заставили навести порядок с мусорными площадками

Дарья Джуманова
28.08, 16:34
В городе прокуратура выявила серьезные нарушения в обустройстве контейнерных площадок для сбора мусора. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в четверг, 28 августа.

В нарушение санитарных норм, площадки не были должным образом оборудованы: отсутствовало твердое покрытие, не было ограждений, которые предотвращают разлет мусора по округе при сильном ветре или действиях животных.

Для решения проблемы прокуратура Жиздринского района подала в суд на местную администрацию.

Суд обязал администрацию городского поселения «Город Жиздра» оборудовать контейнерные площадки по правилам: сделать твердое покрытие и установить необходимое ограждение.

