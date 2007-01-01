Администрацию Жиздры заставили навести порядок с мусорными площадками

В городе прокуратура выявила серьезные нарушения в обустройстве контейнерных площадок для сбора мусора. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в четверг, 28 августа.

В нарушение санитарных норм, площадки не были должным образом оборудованы: отсутствовало твердое покрытие, не было ограждений, которые предотвращают разлет мусора по округе при сильном ветре или действиях животных.

Для решения проблемы прокуратура Жиздринского района подала в суд на местную администрацию.

Суд обязал администрацию городского поселения «Город Жиздра» оборудовать контейнерные площадки по правилам: сделать твердое покрытие и установить необходимое ограждение.