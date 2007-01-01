Афиша Обнинск
Новость дня Общество

В Калуге на четыре часа отложили вылет самолета в Санкт-Петербург

Дмитрий Ивьев
28.08, 15:43
0 457
Проблемы с расписанием возникли в четверг, 28 августа.

- Причина задержки - позднее время вылета воздушного судна из аэропорта Сочи, - говорится в официальном комментарии. - Рейс А45114 из Калуги в Сочи также будет задержан, так как его выполняет то же воздушное судно, которое задерживается с вылетом в Северную столицу.

Рейс из Сочи ожидался в 16:50, но прилетит ориентировочно в 21:10. Вылет в Санкт-Петербург перенесли с 17:50 на 21:50.

