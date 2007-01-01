Жители Товарково несколько дней оставались без воды

В среду, 27 августа, одна из наших читательниц рассказала о проблеме.

- Уважаемая редакция! Не хотите ли осветить нашу проблему? В поселке Товарково, улица Лесная и улица Школьная, с субботы нет воды! Калугаводоканал не может найти технику, на людей им плевать! Впрочем, как и администрации и управе!

Мы связались с Водоканалом, чтобы узнать подробности. Там сообщили, что была авария на сетях водоснабжения. Сейчас проблема устранена, и вода снова поступает в дома.