Общество

6 признаков, что ребенку пора попробовать онлайн-формат обучения

29.08, 09:35
457
Утренние сборы на бегу, громкий класс, тяжелый рюкзак и домашние задания до позднего вечера… Иногда кажется, что школа забирает у ученика не только силы, но и радость жизни. И где-то между контрольными и переменами теряется главное — желание учиться. Сегодня родители все чаще ищут формат, где ребенок может получать знания без стресса. Одним из таких решений стало дистанционное образование. Вместе с экспертами “Онлайн-школы №1” рассказываем, почему обучение из дома становится все более популярным.

Все больше детей переходят в онлайн

Изначально онлайн-школы создавались для детей, которые по разным причинам не могут посещать обычные школы: долгие болезни, жизнь в отдаленных районах, спортивная карьера или творческая занятость. Но по данным исследований, начиная с 2016 года, число детей на домашнем обучении возросло в 10 раз. А это значит, что причин для перевода гораздо больше, чем казалось. Как отмечает психолог «Онлайн-школы №1» Кира Гольдштейн, сегодня решение об «удаленке» принимают семьи, у которых нет объективных препятствий для оффлайн-учебы:

«Онлайн — уже давно не запасной вариант. Он дает возможность учиться в удобном темпе, в комфортной атмосфере без постоянного стресса. Для многих детей это еще и шанс получить образование с углубленным изучением ряда предметов, раскрыть свой потенциал», — говорит Кира Гольдштейн.

По данным «Онлайн-школы №1», чаще всего решение о переводе на дистанционное обучение принимают из-за качества образования. На втором месте: спортивная или творческая карьера школьника. Когда ученик посещает множество секций, он вынужден пропускать уроки, чтобы не потерять наработанный результат. И, наконец, на третьем месте: слабый иммунитет или врожденные заболевания. Плохое самочувствие мешает детям регулярно посещать школу. Но и это далеко не все причины для перехода в онлайн. На что же обратить внимание, чтобы понять, что дистанционное обучение — отличное решение для вашего ребенка, читайте далее.

Итак, 6 ситуаций, когда онлайн-школа — это спасение:

Ребенок устал от темпа и школьной гонки за «хорошесть»

Дорога в школу и обратно, 6–7 уроков, домашние задания, кружки и секции — все это превращается в тяжелейший марафон для неокрепшего организма. Добавим ко всему прочему бесконечное соперничество за хорошие отметки и получим абсолютно не мотивированного ученика. В онлайн-формате можно распределить нагрузку так, чтобы оставалось время и на отдых, и на хобби.

Родителей не устраивает качество уроков

В больших классах учителю сложно уделять внимание каждому. Бывает, что уроки проходят по принципу «обсудили и забыли», а творческие и нестандартные идеи ребенка не находят отклика из-за большой загруженности учителей. В онлайн-школах работают педагоги, у которых нет такого количества дополнительных задач. Все свое время они посвящают креативным идеям, разработке методик, совершенствованию интерактивных заданий и обратной связи.

Семья часто переезжает

Для семей, которые переезжают из города в город или из страны в страну, смена школы — настоящий стресс. Новые программы, новые учителя, новая среда — все это сбивает учебный ритм и дезориентирует ученика. В онлайне школа остается прежней, независимо от того, где вы живете. Ребенку больше не нужно каждый раз адаптироваться в новом классе, «подтягивать» оценки и привыкать к новым учителям. Урок можно пройти в любое время и в любом месте.

Хобби или спорт отнимают половину учебного дня

Профессиональный спорт, музыка, танцы, шахматы или актерская школа могут занимать по 4–6 часов в день, а иногда и больше. В обычной школе это равно постоянные пропуски, оправдания и «долги» по учебе. В онлайн-школе занятия можно распределить так, чтобы тренировки и уроки не мешали друг другу. Без ущерба для будущего аттестата и спортивной карьеры.

Ребенка обижают в классе

Буллинг, насмешки, травля, игнорирование... Это может не только убить желание учиться, но и разрушить самооценку ребенка. Иногда проблема не решается разговорами с педагогами или родителями обидчиков. В таком случае единственное спасение — это вывести ребенка из токсичной среды. Онлайн-обучение помогает снизить уровень стресса: у школьника появляются друзья и поддерживающая, дружелюбная среда.

Когда хочется учиться быстрее и лучше

Есть дети, которые легко усваивают материал и готовы двигаться быстрее школьной программы. А бывает, наоборот, хотят глубже изучить интересующую тему, посвятив ей ни один урок, а минимум пять. В онлайн-школе можно подобрать индивидуальный маршрут, который будет учитывать все пожелания ребенка, дополнить его факультативами и вебинарами. Это поможет развиваться в своем темпе.

Преимущества Онлайн-школы №1:

  • Небольшие классы (до 8 учеников в младшей школе, до 30 - в старшей) — учитель знает каждого ученика и следит за прогрессом.
  • Гибкость расписания (от 2 до 5 уроков в день) — можно выбирать удобное время, маршрут и темп уроков.
  • Квалифицированные педагоги — учителя используют современные методики и интерактивные форматы.
  • Доступ к материалам 24/7 — записи уроков, тесты, тренажеры всегда под рукой.
  • Живое общение — уроки проходят с включенными камерами и обратной связью.
  • Поддержка кураторов — постоянная связь с родителями и помощь в организации учебы.

Онлайн-обучение уже давно перестало быть временной мерой. Это полноценная альтернатива, которая помогает детям учиться в комфортном темпе, сохранять здоровье, развивать сильные стороны и избегать лишнего стресса.

Если вы не знаете, подойдет ли онлайн-обучение именно для вашей семьи – вы можете попробовать бесплатную неделю занятий в «Онлайн-школе №1». Это отличная возможность протестировать формат, познакомиться с учителями и почувствовать, насколько современное образование может быть комфортным, развивающим и бережным по отношению к ребенку.

Реклама. ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНЛАЙН-ШКОЛА №1» ИНН 7708436887 Erid: 2VfnxxABVdi
