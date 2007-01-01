Андрей Катков: наш опыт — одна из высших ценностей, берегите и умножайте его

Легко ли руководить крупным эффективным производством? Об этом наш разговор с генеральным директором Калужского механического 35-го завода Андреем Катковым.

Сегодня 35­й завод — один из ведущих в регионе производителей несерийного оборудования для нефтегазовой отрасли.

Новейшая история завода начинается с 2014 года. Именно тогда основной стратегией развития было выбрано направление производства изделий для объектов Газпром. И теперь в портфолио завода более 80 объектов отрасли, укомплектованных оборудованием, произведённым на площадях предприятия.

Сложность производимых узлов варьируется от трубных пучков для утилизаторов тепла и регенераторов весом около 600 кг до систем выхлопа, воздухоочистительных устройств, а также блочного нефтехимического оборудования (сепараторы, пылеуловители, печи) весом около 70 тонн. Заводу явно есть чем гордиться.

Инвестиции в современное оборудование, внедрение ERP систем управления производством происходят благодаря усилиям сотен ответственных и увлечённых профессионалов-производственников.

Не только технологии

— Андрей Викторович, у каждого специалиста свой путь к вершинам мастерства. А как лично вы пришли в машинострое­ние?

— В далёком 1998 году я окончил Калужский профессиональный лицей № 18 и после срочной службы в рядах Вооруженных сил РФ, в 2001 году, пришёл работать на завод «Ремпутьмаш» на рабочую должность слесаря-электромонтажника.

За шесть лет не только собрал незаменимый опыт, но и получил высшее образование. В этот период определилась моя увлечённость методиками планирования и анализа процессов. Это помогло в дальнейшем развитии, и если пришёл я туда рабочим, то уходил уже инженером планово-диспетчерского отдела.

— Шесть лет на «Ремпутьмаше», ​а что потом, новые горизонты?

— Потом был автомобильный завод и должность специалиста по управлению производством. Предыдущий опыт и моя увлечённость аналитикой и планированием сыграли определяющую роль в дальнейшем становлении. Два года на этом месте принесли хороший опыт и мне предложили стать начальником смены. Позже это позволило занять должность руководителя отдела планирования производственных программ. Несколько лет я также был руководителем группы управления транспортными потоками в транспортном отделе. Один из наиболее ярких и значимых периодов — должность руководителя отдела промышленного инжиниринга.

Ротация и разносторонность опыта — ​это одно из важнейших условий развития в рамках международного предприятия. Различные проекты, огромное количество контактов, абсолютно разные люди, большие и маленькие шаги в развитии. Горжусь каждым из этих шагов и благодарен моим коллегам за тот опыт, который они мне подарили.

К сожалению, калужский автопром столкнулся с кризисом. Это тот случай, о котором говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В этот период я задумался о том, что наступает пора идти дальше. Это совпало с ситуацией, когда участились простои, и я всерьёз занялся поиском работы.

Так я пришел на 35­й Механический на должность специалиста отдела нормирования.

— Получается, опять всё с нуля?

— Наоборот, как оказалось, полученный на автозаводе опыт очень хорошо вписался в реалии предприятия тяжёлого машиностроения. Это коснулось и технологических, и организационных, и кадровых решений.

Я начал вносить предложения по развитию, которые очень заинтересовали собственника предприятия.

Вскоре мне поручили разработать новую организационную структуру завода и дальнейшую стратегию развития. Я понимал перспективы завода и что я вижу как результат своего труда. Так я получил предложение занять должность генерального директора, на которой работаю уже второй год.

Важен вклад каждого

— Знаю, что ваше предприятие охотно участвует в спортивной и культурной жизни Калуги, а сегодня мы все готовимся к очередному Дню города. Вы снова в деле?

— Мы уже начали участвовать, на днях наша команда присоединилась к ночному забегу, прошедшему в рамках Дня города.

Кроме того, мы приняли вызов на участие в очередном заплыве «Битва драконов». Будут и другие мероприятия.

Хочу поблагодарить наших ребят, которые и в работе, и в спорте умеют быть лучшими. Завод сейчас переживает очень интересный период — ​время изменений, становления новых процессов. Где-то результат приходит быстро, а что-то получается не сразу, но в любом случае развитие предприятия и его успех целиком и полностью зависят от каждого сотрудника.

Не важных людей нет, каждый привносит свой вклад, каждый честно, с чувством, с огоньком делает свой шаг, который позволяет 35­му заводу обретать мощность, повышать темп, достигать целей.

— Производство, спорт, общественная работа, благотворительная помощь ребятам на СВО — ​представляю, как хлопотно управлять столь широким фронтом. Остаётся ли время на семью, на увлечения?

— Наше главное семейное увлечение — ​путешествия. Берём наших двоих прекрасных дочерей — ​и в дорогу.

Недавно удалось взять небольшой отпуск, и за неделю мы объехали практически все города Кавказских Минеральных Вод: Минводы, Нальчик, Железноводск, даже в Грозный съездили. Посещать разные уголки нашей прекрасной страны очень интересно, советую всем калужанам.

А ещё хочу поздравить всех с Днём города, пожелать счастья и мирного неба, а ещё — ​побольше сил, чтобы день за днём делать Калужскую землю еще более уверенной, цветущей и гостеприимной.

