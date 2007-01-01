Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жительница Калужской области пожаловалась губернатору на сброс отходов животноводства в реку
Общество

Жительница Калужской области пожаловалась губернатору на сброс отходов животноводства в реку

Дарья Джуманова
28.08, 10:31
0 539
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 27 августа, женщина оставила комментарий под публикацией главы региона в одной из социальных сетей.

- Уважаемый губернатор, пожалуйста, обратите внимание на утилизацию жидких отходов животноводства. Комплекс находится между Детчино и В. Горки. Жидкими отходами заливаются поля в округе. Эти отходы относятся к 3-му и 4-му классу опасности. Или сливаются в отстойник, который переполнен. И всё это выливается обратно и стекает в речку Суходрев. А ведь есть отечественное оборудование по переработке этих отходов. Думаю, ни одна страна не позволит себе такого безобразия. Жители, проживающие в округе, очень надеются на вашу поддержку. Спасибо, - написала она.

- В ходе проведённых мероприятий установлен сброс сточных вод с продуктами жизнедеятельности крупного рогатого скота. Предприятию объявлено предостережение, информация направлена в Росприроднадзор, - сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Лента настроения
5 оценили
20%
0%
40%
20%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9EZnVtVTNSMkhIVnNxM0k2am5NWXc9PSIsInZhbHVlIjoiWlB6OG1meitNS0RwUUtmS2FHZkdBRjFrNWIwQ1FCZ1g4a280cFhDaytWaThQWldpTnBZZEl3cGEwdmREbUFteHZ2WG0rd25aWGc3TEdjV09yOVM5dzA4MnRIbUtVb21naVBNQ3FGdTBxWEI2N05vcW01TXNSeVNCc0p0T1RVNkRMb1hQSEtBRDJxd2lERVJZMUxZZm8xSllJNFJ5ZERFU1c5cXVzQ2R5VXJhcVdMaitFUjdpT2ZxWk9hZ1czMlFXcE02c3RnKzNLWkJVbjc0bDF6WTRBbGJ0WERLVEVJTjBDV3ppcE45RTAvZmJzMnJvRUo2ck9pTE1ZMkM1VDh2QjA4VHJBNmhZS0dlVVZxWjl4MmxXQm1MZDZObDlZbzdzMlZtQkpGcUViUUUrZWpIZExvUHJUY0d3N2JvaWMxOHV5cXFwWVVIcUNDM0lrdENjc0VGUDR1N1dVVUNGcG1NODlxNXl6dGY3TjRvTERyK2dRcUd6YThoVWdGTmxrU0gyRVBwMkxMMlorazFlVGdYU3JabXN6ck1wOWhqVlYrTnhrRU51a3h3bmZTVHB0UkN4cWZ0dTViMmFxdEVvdGMrKyIsIm1hYyI6IjU4ZTUyODE2NzMxYTIyMjMwMzY2M2VkMGE4M2I1NTQ5ODk5MWE5N2VhYzE4M2NkNmM5ZjllNjVlMGYwMzY2ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFXOWxpcXpmSHd3UDVNWStLNU5WM2c9PSIsInZhbHVlIjoiTTRrdXlzQ0VMcFhwSEdHU1pmR0FKbFdaeHQrV1RMUGF0VGZPMEJ6Q3IwV3EwaEhEa3FRRm1WQnhKWlQ2OUpPN29VVURkTVBRT0JzbHAyd0lDaEYrQndpVGUxZDV2WGk2a3QwZ3NPaU1Nc1RWZjlSMUJuSnc4OUoyb20vSDhQTTFzZlQyUVVaQU1rRVlUOUlsR2JGWjR3d2ZGWnNVZ1A4MEhHWjdYbGxQUHI1bm1LdkJML2FpSzlwelQvOTlpTVB1WFlMZGFnZmlyVENlN1B2N3JtbFF0L2l0Z2thUGQrdjJSN0d6SWRHbkVoVEV5RVdUeFpQdnZkZVRMNldRanphMmxKeHArUjYvdWxuZzQyOWtuZDJzOWVoNXJBcEZucWdScDZ4N285VTBxMVM4SmJMdG9aYTdvVEduTlZQekhUaGhIVk1TRGR0ZythZ01ITTRHYjI1VFFkbjVKalA0WUdoNXdGaWZFNng0eGpWbHB3NlZra0JBdXlBcDREdkphL0VnQWpnMWd1Nmo3clpSb3VIMlczYVBEUXZzc01PMGNCTUJUbWd2M04rK0FuZzY3emdQQUhEM015V0V1dWtEU1pjb01uMFMwSmdFcS9PVjNWTllXMkZQWS9GSi9jSXVoTEhZbUhzcDZSSE1KOU9mYkp1dmRUb2p0WHNyWGdRc3h3YUdaczFuSEZNcUlzMURXMnMyRlBaTlMrcXMxOUtCWVg0YUwwMkExQjhlcU9ZdUFXR2dHbnkrMk9USFQ3V2NNdWhDemd1Y1Rhb2pCL3d5MFY5YUE2OTV1TFpxN3ovRlZmYUxUVnVsTmNDYklTNUZsUmVEMjlOazVDaWNBN3UwSXNJaCIsIm1hYyI6IjNlOTQ0YzIwYzFjMGNlODAzN2RiZDY0NTYxMDE0YWRiMTA2YjBhNTcxZDRmZGRlNzMzY2Q5ZGM1MjliMTllODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+