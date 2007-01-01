Жительница Калужской области пожаловалась губернатору на сброс отходов животноводства в реку

В среду, 27 августа, женщина оставила комментарий под публикацией главы региона в одной из социальных сетей.

- Уважаемый губернатор, пожалуйста, обратите внимание на утилизацию жидких отходов животноводства. Комплекс находится между Детчино и В. Горки. Жидкими отходами заливаются поля в округе. Эти отходы относятся к 3-му и 4-му классу опасности. Или сливаются в отстойник, который переполнен. И всё это выливается обратно и стекает в речку Суходрев. А ведь есть отечественное оборудование по переработке этих отходов. Думаю, ни одна страна не позволит себе такого безобразия. Жители, проживающие в округе, очень надеются на вашу поддержку. Спасибо, - написала она.

- В ходе проведённых мероприятий установлен сброс сточных вод с продуктами жизнедеятельности крупного рогатого скота. Предприятию объявлено предостережение, информация направлена в Росприроднадзор, - сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.