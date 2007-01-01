В Калуге обеспокоены сухими деревьями на улице Большевиков

Во вторник, 26 августа, калужанка оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Просьба спилить сухие деревья в районе парковок по улице Большевиков, которые упорно обходят. Площадь Мира и все близлежащие улицы еще год назад опилили. А это место будто специально пропускают. Уже несколько раз писала обращения в приложении «Решаем вместе». Видимо, было решено забить и ждать, пока на машину упадут в сильный ветер, - написала она.

В городской управе ответили, что из-за большого объёма работ спил этих деревьев планируют рассмотреть только в 2026 году.