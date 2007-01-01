В Калуге на улице Зерновой три месяца течет канализация

Во вторник, 26 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Приехали бы Вы на Зерновую. Посмотрели бы, как течёт вода и что становится с асфальтом и тротуаром. И как люди пытаются это обойти, выходя на проезжую часть (по-другому никак). 3 месяца течёт вода. Даже после моих заявок никто ничего не делает. Одни отговорки, - написала женщина.

В комментарии представителей городской управы подтвердили, что проблема известна. По данным специалистов, утечка происходит из канализационных сетей. Однако в ведомстве заявили, что не могут установить собственника поврежденного участка сети, что не позволяет привлечь виновных к административной ответственности.

- Так как в городе стоки централизованно на своих очистных сооружениях принимает только одна организации - Водоканал, с нашей стороны направлено обращение в эту организацию, что если в случае отсутствия потребителей попросим произвести томпонирование этого участка, - добавили в горуправе.