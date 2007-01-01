Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге на улице Зерновой три месяца течет канализация
Общество

В Калуге на улице Зерновой три месяца течет канализация

Дарья Джуманова
28.08, 10:18
1 363
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 26 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Приехали бы Вы на Зерновую. Посмотрели бы, как течёт вода и что становится с асфальтом и тротуаром. И как люди пытаются это обойти, выходя на проезжую часть (по-другому никак). 3 месяца течёт вода. Даже после моих заявок никто ничего не делает. Одни отговорки, - написала женщина.

В комментарии представителей городской управы подтвердили, что проблема известна. По данным специалистов, утечка происходит из канализационных сетей. Однако в ведомстве заявили, что не могут установить собственника поврежденного участка сети, что не позволяет привлечь виновных к административной ответственности.

- Так как в городе стоки централизованно на своих очистных сооружениях принимает только одна организации - Водоканал, с нашей стороны направлено обращение в эту организацию, что если в случае отсутствия потребителей попросим произвести томпонирование этого участка, - добавили в горуправе.

Лента настроения
8 оценили
37%
0%
0%
37%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhGSVZITUFtMWt2YUIrcVN3T2IrMXc9PSIsInZhbHVlIjoiRjhHamU5cjVCTkVUbzNvQXBPcDRFN2k0ek1QY1VxdVBOeEt0SUkvN1lhR3VtRm94NzUxSnRnNkdyWFQ5NkZlWXg2TkJZZGs3N0dvZmNZbFk0QWsvN2NPcURsWjdweEFTQjZCMDM4cUFlUDMwT2IxWWpCNTZuQ1VKQldXTGY2aUQ3MDJSNGRLTWRVNDJ1b25YNjRsdEFPZ2VsVlJrUG5iSGpzbkc1blU2TC9qQ05taTYzRzEzT0xYeXQ2aWg1THpSbnd4elpDTGN4VXYwd3F3TVNxR2g3K00zZW85RFdaN3BQRTNITnVaSXlHbW9IQlh5TDhXMmFmeTNPYitLc3RuajZZU0Q4QkxPbWNpYnVLUDkzQWhsRUlObVRMVk5JcXNuZXlOWDFZTkxBY00xaFBUYW9vSmNhdGJlb0hEb0ZBdGptaW5KSFBNMUdIQUx2ckR0Sm9sZnllVDkveENiMjAxSFQyd1czeGszVTFUUXBSOEZJazQyWU1aVjFET1NzSXNOeXpMTGIxSGgxdnk0REVYMC9rcTlBSVZWL0YwSDMyeUNyRk5VVEY4M1Z4dlpVSEpSRVltMEc2MHN3RitKUjRFYyIsIm1hYyI6ImRkOTQ3ZGExNmI3NjEzMzM0YzBiMDMxNzEzMmY1MDg0NzUxNjMwOGI1MDk0NmVkNWNkZDRhNDlmM2JjOTE1ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBzbGRlRFVIc3NpY2xzOU1QRzIyVmc9PSIsInZhbHVlIjoieEcxSUt6QVQ1SGo2aGV3emJwUTZEM2JjRlovc3BrZWhmVVJKblBtQk9OZG44Qngrb29JcGNlUTcwMzRRMHBBYzhLb2pWSVZ6R2Q1SlpXRC82MlRad1loaTdPOERBT0NLV0JWWkZyZnlmY0grelRNcGd0c013VHdHY0M0RkorZGZNMytsSTcrejZPRkJua2h2dEdleGw2OGF4MUJxVG1YeC90VmN2UG9xU1VISmlqeDcxVHhtRDVvZkVrMnc2MDA3c2hpN0JRVDhCREM5NGR0QjkzNXBRU0J2LzRWYjBlVUtYN0F6TG1lZXdZdk9nQXcxcGptK1lYVU5VWFJ2TjRuOXNRM2E5MVBCcWdOR2dIc0hiYjRVcnNSaGZuZHFrMlVEQnozVEhCMXEveGdhRlNYRktWTUdqaGo2QTY4VTdmNm5TcGpURCs2S01hcDVzQnUyckhGdXZIYWtuTFBGSDdMUk0xMHRUaEJaU1ViK0taQ0hKcGZkajd2WFNnQmQvVG1aNnhZaHpZT0FtUFVuM2ZMYUp5R09CaVNWczVqY1dUdVhQUW9MNlJsT0pqaXJadDAyMlExdElqTnZRZHJzcUNmeGcxaGw1MTFRN2taUllUS09WT3BaVG0xMzdTd3l1R3NDSUExTUZnaWUwQkVGYzdDYlpuTkQzR0tYeEwrMzRKamNKdUdUWWZRZnZsTjZtK013RDRlUlM4cGY2ZWI2SVJyVWFhUklkcGlySnlvUEY3clBaak1mTURxNitjQ2cxZEkzalVEdU82dnNGTjhIaWM1TTNvK1RWOEJpRDJtTmhITUcvaC83b3g5TVcyVlBiZG1HRHU4UkNqMHc1V2R3WGJjeiIsIm1hYyI6ImNiZDc0ZTNmNjIxODZhMjU1N2IyZTUyNjk2OWMwODQyODQ3MjIzMWY3MTljNzlmNGYxOTRiYmU4OTc1YzAyMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+