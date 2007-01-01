Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области жалуются на разбитую дорогу

Дарья Джуманова
28.08, 10:11
В среду, 27 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в соцсети.

- Здравствуйте, Владислав Валерьевич! Всё лето нас кормили обещаниями провести грейдирование и засыпать щебенкой дорогу 300 метров, в итоге лето закончилось, дорога заросла травой, а мы, кто там живёт, опять зиму будем вынуждены идти пешком с продуктами, и это всё в деревне Выселки Ферзиковского района, вот так у нас относятся к простым пенсионерам! – написала женщина.

В районной администрации пояснили, что дорога не входит в перечень дорог поселения, поэтому ее нельзя содержать за счет бюджета. Чтобы поставить дорогу на баланс, тоже нужны деньги.

- Мы обязательно рассмотрим эти вопросы при формировании бюджета в последующие годы постараемся провести работы, - добавили в администрации.

