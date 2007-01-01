Житель Кировского района лишился 650 тысяч рублей за езду без прав

В Калужской области вынесли приговор мужчине, который сел за руль, будучи официально лишённым водительских прав. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в среду, 27 августа.

Водитель уже не в первый раз попадался на этом нарушении — ранее его неоднократно привлекали к ответственности. Однако это его не остановило: он вновь сел за руль своего Nissan Teana и поехал по улицам Кирова.

В итоге нарушитель получил 300 часов обязательных работ и новый запрет на управление автомобилем сроком на два года.

Суд также постановил взыскать с мужчины сумму, полученную от продажи его автомобиля «Ниссан», которую он реализовал в ходе судебного процесса — 650 тысяч рублей.