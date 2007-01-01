Для участия в дистанционном электронном голосовании калужанам нужно подать заявку до 8 сентября

Чуть больше двух недель остается до Единого дня голосования.

С 12 по 14 сентября в Калужской области состоятся выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и местных представительных органов власти.

Чтобы проголосовать онлайн, нужно оставить заявку на «Госуслугах» по 8 сентября. В дни выборов авторизоваться на платформе ДЭГ, прочитать техусловия и проголосовать.

- Конечно, остается традиционный способ – голосование на избирательном участке по месту регистрации, - рассказал 27 августа губернатор Владислав Шапша. - Для тех, кого в дни выборов не будет дома, на Госуслугах действует сервис «Мобильный избиратель». С помощью него можно проголосовать на выборах губернатора и депутатов Заксобрания на любом избирательном участке региона. Нужно будет написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. По уважительной причине можно также вызвать членов Избиркома на дом. Для этого с 4 сентября нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию.