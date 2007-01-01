Афиша Обнинск
Главная Новости Общество «Справедливая Россия – ​За правду» требует повысить МРОТ
Новость дня Общество

«Справедливая Россия – ​За правду» требует повысить МРОТ

27.08, 17:01
0 452
Во вторник, 19 августа, в ходе специальной пресс-конференции Калужское региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» подняло вопрос о недопустимо низких зарплатах бюджетников.

О богатых и бедных

— Подведомственный Минэкономразвития Росстат публикует данные о средней зарплате по стране, которая якобы достигает почти 100 тысяч рублей, — ​сказала руководитель регионального отделения Надежда Ефремова, открывая встречу. — ​Однако для большинства россиян эта цифра звучит как откровенная насмешка. Ведь этот показатель искусственно завышен за счёт гигантских доходов банкиров, олигархов, топ-­менеджеров и чиновников всех уровней — ​включая руководителей больниц и ректоров университетов.

В то же время обычные учителя, врачи и другие бюджетники получают гроши, подчеркнула Надежда Игоревна. Разрыв между доходами 10% самых обеспеченных и 10% самых бедных граждан в 15 раз выше!

— По данным ресурса «ГородРабот.ру», средняя зарплата в Калужской области в июле 2025 года составила 131 162 рубля, — констатирует Надежда Ефремова. — ​По данным «Калугастата» за май 2025 года, средняя зарплата работников крупных и средних предприятий в Калужской области составила 88 234,2 рубля, а за год доходы жителей региона выросли на 17,7%. Что же значит такая средняя зарплата? Это значит, что 20% населения получает по 300-500 тыс. руб. в месяц, а 80% населения — ​по 30-50 тыс. рублей.

— Я могу добавить, что весь мир считает не среднюю, а медианную зарплату, — ​продолжил тему депутат Законодательного парламента Калужской области от партии «Справедливая Россия – ​За правду» Андрей Смоловик. 

— ​Её же считает, например, Сбериндекс. То есть 50% получает больше, столько же меньше. Так вот, при такой средней зарплате, по данным сайта awdb.ru, на 1 августа 2025 года медианная зарплата в Калужской области — ​47 270 рублей. Как в той рекламе: почувствуйте разницу! Вот и получается, что статистика рисует нам среднюю зарплату учителя в 50-70 тысяч, однако достаточно зайти на сайт вакансий, чтобы убедиться — ​реальный предлагаемый доход вдвое меньше.

Другой наглядный, хотя и неочевидный для статистики фактор, говорящий о реальном финансовом положении наших граждан, это уровень закредитованности населения. Более 50 миллионов россиян отягощены хотя бы одним кредитом.

Общий долг населения перед банками, включая ипотеку, достигает 37 триллионов рублей — ​цифра, сопоставимая с государственным бюджетом России!

Что делать?

Партия «Справедливая Россия — ​За правду» уже выработала пакет предложений правительству по мерам, которые помогли бы облегчить бедственное положение бюджетников.

Первое и главное — ​привести минимальный размер оплаты труда в соответствие с ценниками в магазинах. Зарплата работающего гражданина должна начинаться с 50 тысяч рублей, не меньше. Согласно опросам, 88% граждан считают эту меру необходимой и обоснованной.

Сейчас же, как говорят в партии, «такой МРОТ душит народ».

Второе: недопустимо сохранять ситуацию, когда медик или учитель со всем букетом своих специфических нагрузок и особым режимом работы зарабатывают в разы меньше кабинетного чиновника. Статус бюджетника должен соответствовать уровню госслужащего и по зарплате, и по социальным гарантиям.

Нельзя оставлять без внимания и пенсии. Их необходимо индексировать раз в квартал, учитывая при этом реальный уровень инфляции, а не усреднённые показатели Росстата.

Что же касается семей с детьми, то им необходимо гарантировать базовый доход, который не позволит непредвиденным обстоятельствам оставить их без денег.

— Средства на эти меры есть,  — убеждена Надежда Ефремова.  — ​Почему бы, например, не увеличить НДФЛ для миллионеров и миллиардеров — ​скажем, с 22% до 35% — ​и не пустить эти деньги на повышение доходов учителей, врачей и других бюджетников? Только эта инициатива, как и другие предложения нашей партии, может принести в казну около 9 миллиардов рублей — ​этих денег хватит, чтобы обеспечить людям достойные зарплаты и пенсии!

Оплачено за счёт средств избирательного объединения «Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия — ​Патриоты — ​За Правду» в Калужской области по выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

Реклама. erid: 2Vfnxvffywv
