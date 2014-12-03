Берегись мошеннических схем при сделках с недвижимостью

Подставные счета, неверные реквизиты и лже-собственники: как обманывают при покупке и продаже.

Ранее эксперт калужского банка рассказывал о преимуществе проведения сделок с недвижимостью через банк сегодня поговорим о том, как не стать жертвой мошенников при покупке недвижимости.

Покупка или продажа недвижимости - большое событие в жизни каждого, но не каждый из нас догадывается, что такие сделки нередко становятся целью мошенников. Если участники сделки невнимательны или полагаются на непроверенных посредников, риски потерять свои деньги возрастают.

Управляющий филиалом АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г. Калуга Вячеслав Агеев разъясняет, какие самые распространенные схемы в сделках с недвижимостью используют мошенники.

1. Мнимый банковский аккредитив.

Когда стороны-участники сделки выбирают провести оплату через банковский аккредитив, нужно быть внимательным. Продавец может предложить открыть аккредитивный счет в своем банке, якобы это экономит время и деньги. Ничего не подозревающий покупатель перечислит деньги на указанный счет, но позже выяснит, что банк фиктивный или же сам счет принадлежит мошеннику. Деньги потеряны.

2. Деньги до регистрации в Росреестре.

Договор купли-продажи подписан, и покупатель передает деньги продавцу, но сам договор еще не зарегистрирован в Росреестре! Продавец пообещал передать ключи и документы после всех регистрационных процедур, но исчез вместе с деньгами! Увы, такая схема распространена достаточно широко.

3. Подставные владельцы.

Мошенники нередко выдают себя за владельцев или представителей настоящих собственников. Ничего не подозревающий покупатель заключает с ними сделку, передавая деньги, но лишь позже выясняет, что недвижимость принадлежит совсем другим людям, которые ничего не знали о сделке.

4. Оплата на личный счет мошенника.

Продавец недвижимости может настаивать на том, чтобы расчеты по сделке проводились через его личный счет или наличными, мотивируя это удобством и экономией времени. Покупатель опрометчиво соглашается, но не получает недвижимость и теряет деньги. Такая форма расчетов не защищена юридически!

5. Поддельные реквизиты.

Когда обе стороны сделки готовятся ее провести, мошенники перехватывают электронную почту одной из сторон и отправляют уже свои, поддельные реквизиты. Покупатель переводит деньги на указанные мошенниками счета, и теряет всю сумму.

Внимательно проверьте и убедитесь, что документы на недвижимость и личность продавца подлинные.

Не передавайте деньги до регистрации сделки!

Оплату совершайте только после регистрации перехода права собственности в Росреестре.

И, конечно, проверяйте электронные письма: действительно ли они пришли от реального участника сделки.

Осторожность и внимательность на каждом этапе уберегут вас от мошенников!

