Лесообрабатывающее предприятие в Калужской области наращивает объёмы производства при поддержке Сбера

Калужское отделение Среднерусского банка Сбербанка предоставило финансирование в размере 50 миллионов рублей компании ООО «МИР». Предприятие, расположенное в Обнинске, специализируется на обработке и оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

При поддержке Сбера компания модернизирует производственные мощности. Это позволит расширить ассортимент продукции и увеличить объемы выпуска за счет организации полного цикла производства — от обработки сырья до создания готовых изделий для строительства, таких, например, как хозяйственные блоки.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Поддержка малого и среднего бизнеса, который формирует основу экономики региона и создает рабочие места, — одна из стратегических задач Сбера. Финансирование модернизации компании «Мир» — это не просто инвестиции в отдельное предприятие, а вклад в развитие лесоперерабатывающей отрасли и создание условий для роста других компаний в смежных сферах. Мы видим большой потенциал у местных производителей и намерены и дальше расширять для сектора МСП доступ к необходимым кредитным ресурсам. Поддержка таких проектов не только повышает инвестиционную привлекательность региона, но и способствует улучшению качества жизни его жителей».

Ренат Магомедов, генеральный директор ООО «Мир»:

«Финансовая поддержка Сбера позволит нашей компании масштабировать производство: расширить ассортимент, запустить новые линии и нарастить объёмы. Это даст импульс развитию всей лесоперерабатывающей отрасли региона. Выход на проектную мощность запланирован на начало следующего года».

Стоит отметить, общий объём средств по итогам семи месяцев, выданных Сбером на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе, составил более 3,1 млрд рублей. Подобрать подходящую программу кредитования и актуальные нефинансовые сервисы можно онлайн на сайте банка.