Завод АГР Холдинга в Калуге запустил производство автомобилей нового российского бренда TENET

Расскажем самое важное о калужском производителе автомобилей — ​победителе первой интеллектуальной игры «Что? Где? Когда? Калуга»

Что?

АГР Холдинг занимается производством и продажей автомобилей, запасных частей и организацией сервисного обслуживания на территории Российской Федерации. Завод АГР Холдинга в Калуге производит автомобили.

Где?

У компании есть заводы в нескольких регионах нашей страны, а именно: предприятие по производству автомобилей в Калуге (технопарк «Грабцево»), два завода по производству автомобилей в Санкт-­Петербурге (промышленные зоны «Каменка» и «Шушары»), а также склад запасных частей и аксессуаров в подмосковном Чехове.

Когда?

Компания АГР Холдинг напрямую связана с автомобильным бизнесом, отсюда экспертные знания специфики производства, логистики, импорта и экспорта автомобилей и запасных частей, а также профессиональное понимание сферы клиентского сервиса.

В настоящее время завод АГР Холдинга в Калуге активно развивается, чтобы поставлять российским покупателям высококачественные, надежные и комфортные автомобили.

Калуга

В 2025 году произошло знаковое событие для автомобильной промышленности: на калужском заводе «АГР Холдинг» запустили производство полного цикла автомобилей нового российского бренда TENET. Первой моделью, вышедшей с конвейера, стал кроссовер TENET T7. Запуску производства предшествовала масштабная подготовка и модернизация цехов — ​сварочного, окрасочного и сборочного.

— Старт производства полного цикла автомобилей нового российского бренда TENET — ​это вершина усилий огромного коллектива людей, — ​сказал председатель совета директоров «АГР Холдинг» Андрей ПАВЛОВИЧ. — ​Сегодня мы с гордостью говорим не просто о запуске конвейера, а о формировании нового промышленного фундамента, в котором российские предприятия способны конкурировать по скорости, эффективности, качеству и уровню организации с признанными мировыми производствами.

Это знаковое событие для региона и страны стало большим шагом к главной цели — ​обеспечению технологической независимости России. Важно, что на первых серийных автомобилях используются именно отечественные компоненты, при этом в планах — ​рост локализации и увеличение численности отечественных поставщиков.

— Наш регион остаётся одним из флагманов автомобильной промышленности России, — ​взял слово губернатор Калужской области Владислав Шапша. — ​Запуск производства полного цикла TENET — ​это не только важное событие для области, но и сигнал всей стране: у нас есть и кадры, и инфраструктура, и воля, чтобы создавать автомобили здесь, в Калуге.

Калужский автомобильный завод увеличивает производственные мощности и приглашает калужан с опытом работы и без на ряд вакансий. Для каждого, кто искренне горит желанием работать и зарабатывать, на заводе АГР Холдинга есть для этого все условия. Приходите и присоединяйтесь к дружной команде!

Звоните: 8 (4842) 77–47–47, 8–920–099–11–11.

г. Калуга, ул. Автомобильная, 1

https://agr-vacancy.ru/#cities