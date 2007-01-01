Ферма для ума: почему школьникам нужно мясо вместо чипсов

Начало учебного года — ​время не только для новых знаний, но и для правильного питания.

Сентябрь — ​горячая пора для родителей и школьников. Новые предметы, домашние задания, кружки и секции требуют много энергии. А где ее взять, если вместо полноценного обеда ребенок перекусывает чипсами или шоколадками? Ответ прост. Мясо — ​главный источник сил для растущего организма.

Учеба требует белка

После летних каникул, когда режим питания часто нарушается, важно вернуться к сбалансированному рациону. Белок — ​строительный материал для мышц и мозга. Его дефицит приводит к усталости, снижению концентрации и даже ухудшению памяти. Где взять качественный белок? В магазинах «Ферма» — ​только свежее мясо и полезные полуфабрикаты. В отличие от фастфуда и снеков, которые содержат пустые калории, мясные продукты дают долгое чувство сытости и заряд энергии на весь учебный день.

Почему «Ферма» — прекрасный выбор для школьников

Натуральность без компромиссов — ​отличительная черта сети магазинов «Ферма. Вся продукция здесь проходит строгий контроль. Никаких искусственных добавок, консервантов или многократной заморозки — ​только свежее мясо от проверенных поставщиков.

Разнообразие для любого вкуса предлагают покупателям продавцы «Фермы». Курица, индейка, говядина, телятина — ​в ассортименте «Фермы» найдется то, что понравится даже привередливым едокам. А если времени на готовку нет, всегда можно взять готовые котлеты, биточки или фарш — ​быстро, вкусно и полезно. Безопасность ​прежде всего. Это безусловный постулат всего производства. В отличие от уличного фастфуда, где качество мяса часто под вопросом, в «Ферме» каждый продукт имеет сертификат. Родители могут быть уверены: еда не навредит здоровью ребенка.

Чипсы или котлета? Выбор очевиден

Пока одни школьники на переменах хрустят вредными снеками, другие берут с собой бутерброды с домашней ветчиной или запеченной курицей. Разница в самочувствии и успеваемости заметна сразу. Чипсы провоцируют скачки сахара, появляется сонливость и как итог — ​плохая успеваемость. Мясо же — ​это стабильная энергия, ясность мышления и высокая продуктивность.

Как приучить ребенка к правильному питанию

Готовьте вместе, это не только полезно для организма, но и добавляет взаимопонимание детей и родителей.

Дети охотнее едят то, в приготовлении чего участвовали. Пусть ребенок сам выберет мясо в «Ферме» и поможет сделать, например, фрикадельки.

Красивая подача — ​очень важный момент. Даже простую котлету можно превратить в интересное блюдо: ​добавить овощи, сделать мини-бургер или завернуть в лаваш.

Замените вредное на полезное. Вместо покупных сосисок — ​домашние куриные наггетсы, вместо пиццы с колбасой — ​лаваш с мясом и овощами.

«Ферма» — ​вкусная инвестиция в будущее

Хорошие оценки начинаются не только с учебников, но и с тарелки. Качественное мясо — ​это не просто еда, а топливо для мозга и мышц.

Оно содержит ряд полезных веществ.

Вот лишь некоторые из них:

Креатин . Является естественным и чистым топливом для мозга и мышц. В больших количествах креатин содержится только в красном мясе, обеспечивая быстрое восстановление аденозинтрифосфата (АТФ) — ​основной энергетической молекулы.

. Является естественным и чистым топливом для мозга и мышц. В больших количествах креатин содержится только в красном мясе, обеспечивая быстрое восстановление аденозинтрифосфата (АТФ) — ​основной энергетической молекулы. Карнитин . Необходим для транспортировки жирных кислот в митохондрии, где они преобразуются в энергию.

. Необходим для транспортировки жирных кислот в митохондрии, где они преобразуются в энергию. Витамин B12 и ретинол (витамин A) . Эти витамины играют решающую роль в поддержании здоровья нейронов и функции митохондрий.

. Эти витамины играют решающую роль в поддержании здоровья нейронов и функции митохондрий. Цинк и железо. Эти микроэлементы критически важны для производства энергии на клеточном уровне, поддержания здорового либидо и общей мотивации.

Позаботьтесь о здоровье своих детей — ​выбирайте натуральные продукты от «Фермы» и дайте им настоящее преимущество в новом учебном году!