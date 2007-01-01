Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Ферма для ума: почему школьникам нужно мясо вместо чипсов
Новость дня Общество

Ферма для ума: почему школьникам нужно мясо вместо чипсов

Начало учебного года — ​время не только для новых знаний, но и для правильного питания.
28.08, 14:50
0 383
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сентябрь — ​горячая пора для родителей и школьников. Новые предметы, домашние задания, кружки и секции требуют много энергии. А где ее взять, если вместо полноценного обеда ребенок перекусывает чипсами или шоколадками? Ответ прост. Мясо — ​главный источник сил для растущего организма.

Учеба требует белка

После летних каникул, когда режим питания часто нарушается, важно вернуться к сбалансированному рациону. Белок — ​строительный материал для мышц и мозга. Его дефицит приводит к усталости, снижению концентрации и даже ухудшению памяти. Где взять качественный белок? В магазинах «Ферма» — ​только свежее мясо и полезные полуфабрикаты. В отличие от фастфуда и снеков, которые содержат пустые калории, мясные продукты дают долгое чувство сытости и заряд энергии на весь учебный день.

Почему «Ферма» — прекрасный выбор для школьников

Натуральность без компромиссов — ​отличительная черта сети магазинов «Ферма. Вся продукция здесь проходит строгий контроль. Никаких искусственных добавок, консервантов или многократной заморозки — ​только свежее мясо от проверенных поставщиков.

Разнообразие для любого вкуса предлагают покупателям продавцы «Фермы». Курица, индейка, говядина, телятина — ​в ассортименте «Фермы» найдется то, что понравится даже привередливым едокам. А если времени на готовку нет, всегда можно взять готовые котлеты, биточки или фарш — ​быстро, вкусно и полезно. Безопасность ​прежде всего. Это безусловный постулат всего производства. В отличие от уличного фастфуда, где качество мяса часто под вопросом, в «Ферме» каждый продукт имеет сертификат. Родители могут быть уверены: еда не навредит здоровью ребенка.

Чипсы или котлета? Выбор очевиден

Пока одни школьники на переменах хрустят вредными снеками, другие берут с собой бутерброды с домашней ветчиной или запеченной курицей. Разница в самочувствии и успеваемости заметна сразу. Чипсы провоцируют скачки сахара, появляется сонливость и как итог — ​плохая успеваемость. Мясо же — ​это стабильная энергия, ясность мышления и высокая продуктивность.

Как приучить ребенка к правильному питанию

Готовьте вместе, это не только полезно для организма, но и добавляет взаимопонимание детей и родителей.

Дети охотнее едят то, в приготовлении чего участвовали. Пусть ребенок сам выберет мясо в «Ферме» и поможет сделать, например, фрикадельки.

Красивая подача — ​очень важный момент. Даже простую котлету можно превратить в интересное блюдо: ​добавить овощи, сделать мини-бургер или завернуть в лаваш.

Замените вредное на полезное. Вместо покупных сосисок — ​домашние куриные наггетсы, вместо пиццы с колбасой — ​лаваш с мясом и овощами.

«Ферма» — ​вкусная инвестиция в будущее

Хорошие оценки начинаются не только с учебников, но и с тарелки. Качественное мясо — ​это не просто еда, а топливо для мозга и мышц.

Оно содержит ряд полезных веществ.

Вот лишь некоторые из них:

  • Креатин. Является естественным и чистым топливом для мозга и мышц. В больших количествах креатин содержится только в красном мясе, обеспечивая быстрое восстановление аденозинтрифосфата (АТФ) — ​основной энергетической молекулы.
  • Карнитин. Необходим для транспортировки жирных кислот в митохондрии, где они преобразуются в энергию.
  • Витамин B12 и ретинол (витамин A). Эти витамины играют решающую роль в поддержании здоровья нейронов и функции митохондрий.
  • Цинк и железо. Эти микроэлементы критически важны для производства энергии на клеточном уровне, поддержания здорового либидо и общей мотивации.

Позаботьтесь о здоровье своих детей — ​выбирайте натуральные продукты от «Фермы» и дайте им настоящее преимущество в новом учебном году!

Реклама. ИП Осипов А.В. ИНН 402900515920 Erid: 2VfnxyHFD4t
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImRNbUhaSGNWR1FtQ1luWGZwejBUZHc9PSIsInZhbHVlIjoiTXdkWmsxTXd4UFE1TUc4Ui9qNEhGVlAxV05VR21aL25GOGFpZm8zRTRHdnBRNXhDMTQyV21lcnVOQm02bWo1eWR0UTl2S25VUnRqdnh3bWxNeGt0b0U4QVJ5ZjBtN0g4YmRTdjVnN3Jzd0xKSWNyRDNkY29wSnhqYjdiTjlDOHh5bWR5MXZrNnE5WmJrVFMyTTFCLzJDVGp4UUZodTlLS2FpN1hLVHNpd3c2YklIMHU3R3F4SFNZd1lxNTlPRld5bzl1U1BDSnZPL2k0UXZiMjlGaXJKTUJxYkRTWm8rVnJSYmt6VS9ZNGxDa3VhdlMwc3ZWRENrbUdzazBpbU1iUGRCeDI4YXA2TFMyQTduczZ0bEt4SkxMK3A2YWxaUUZhVjl5a0U2b29CSXRYMG1meWMxWERLT1lHaU1FYXViMStMc2plRTYzdlFWdVl0YkRKL2p6enpKMUx1MEpSL1RKOHNYWWVENGJxWmRveUE1dGsrYXZwcmdmOGNBRWNnQzFaTVY3RE54MXpHakNCYWZoZGJKR1I3WmZPT3BvNVd1czBuc29semMwaHFkN0dBNGd5UCsreWRTci9qOXBNV2Y4eCIsIm1hYyI6Ijg5NjI3NWVkZWQ5ZDQ5ODE2OGU1NmI0OThkOGQ2MTRmYTU4NmQ0NGM4NTI0ZDRjMjE0N2M1YWE1MjViOTU0OTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZNM2t2TnpWR3R0VGMwZUcrQ3djN1E9PSIsInZhbHVlIjoiTWYwV1V6YitDdnlEMGV1RUZFL1hLaHFnc1d0OUZSQWNmTTk5b2FweVlaTnRTUm11UlF4cGRMWHJxUWxvT3lGYXZ2K2tMWTJIbWRqMWRKdWpMN2RNZ0lxNHFicHA4V1g3MjdFMTlEcjdQYUpkUzREV0t5NndkMWVZVnNPbjg5N21NbjVuV3Q4eW1lR3NvVVlucjV3MlNNS1NtbFFTQ0h3d0ZzczRzSlh1Z0Y0NTdRaVhCMU5TOUdtamZ4d0gzMDlrbW1sbi9MWkJQTEJld0pxL3kzcTRoYzhkcjFnM3FsTkNZZk9ISmJBLy9kU0FyMXVFVGg1TGJCWE1wZjBRQ3VWRk9WK3F6bkx1S2lYTW4vZUp3VWVKNVVhRFVDK3pMOXJzdWUxTDJ1RHhDcDhUVWE3aWNtMTRraTNGeE8ra1NsekdDK1hMWFpOeGJXTUYxWitlVnkxSS9zNjdqQ2tNc3FUMEVRdXBncWZ5eXpScjNncTZsL2RIbzJVQlYzNjhRSHJLb0RVeVZXSE9tRk96dE00ZENHLzhBbDhzWkNKU0pQNHRPc09tK0lKWXRCM0lJQmRPZlNDZlp0ZkZOOWpQa3lrTE1mRUZPeUV3TFo3NmhvMStJdWhpaW1CWmFSM0ZzMUdjdElYQ0RXUTB2b1ZLQVF0OHFmREN6OWRtWGZzdktKazN0MTlCc3Vad1FlenFwQW4zLzdkTTRSajZYM21hSE0vNUZscW8wNEQrK3RyUWZpdzJRWmZHWmF2YlNSR3ZLdnZCd0d6UU1xV2oxc0pucWZVd3NvNGJ1ci96T3FCSHpvVFkraEtJcjNRNU9GODY1T0tuZ0Z5NVp4SmFFSmJZN0hhViIsIm1hYyI6ImNiOTE1YTYxMmFiNjBkOWE0OTUyZDVmMWViZGVkMTgwOWNlNzEwZWY0ZDgyOTNlMTJlY2RmY2QwMTM0ZGFhZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+