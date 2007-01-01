Надежная опора для здоровья калужан
Эндохирургический Центр в Калуге предоставляет максимально широкий спектр медицинских услуг, ориентирован на универсальную семейную медицину.
ЭХЦ — это качество, проверенное временем.
Пациенты Центра чаще всего выделяют следующие преимущества:
- высокий уровень профессионализма специалистов
- наличие современной технической базы
- комплексный подход к лечению
- возможность диагностики и получения консультации врача в одном месте
- собственная лаборатория
- операционные, оснащенные по международным стандартам и вместительный комфортный стационар
- доброжелательность администраторов и исключительная забота среднего медицинского персонала
- созданный уют и красота в деталях
- непрерывное развитие и освоение новых направлений, внедрение методов лечения, уникальных для нашего региона.
Сегодня в состав Эндохирургического Центра входят:
- cобственная лаборатория
- диагностический центр
- поликлиника
- центр педиатрии
- семейная стоматология
- хирургический стационар широкого профиля
- отделение реанимации
- травмпункт
- отделение косметологии и пластической хирургии
- центр здоровой стопы
Уже более трех лет работает филиал Эндохирургического Центра — ЭХЦ ПРО — на правом берегу. За это время он зарекомендовал себя как динамично развивающийся медицинский центр, в котором доступна высококвалифицированная медицинская помощь для детей и взрослых. Различные виды диагностических исследований: МРТ, СКТ, УЗИ, рентген, полный спектр анализов, функциональная диагностика, процедурный кабинет, приемы профильных специалистов.
Спектр услуг и возможностей материальной-технической базы Эндохирургического Центра в сочетании с профессионализмом врачей и клиентоориентированностью позволяют ЭХЦ уже на протяжении многих лет оставаться одной из самых востребованных медицинских организаций города и области.
Эндохирургический Центр
г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр.3
8 (4842) 926-977
8 (920) 091-57-11 (только для входящих сообщений)
Сайт эхц.рф
Филиал на Правом берегу:
г. Калуга, ул. Правобережный проезд, 13
8 (4842) 926-926
Сайт mrt40.ru
