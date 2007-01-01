Надежная опора для здоровья калужан

Эндохирургический Центр в Калуге предоставляет максимально широкий спектр медицинских услуг, ориентирован на универсальную семейную медицину.

ЭХЦ — ​это качество, проверенное временем.

Пациенты Центра чаще всего выделяют следующие преимущества:

высокий уровень профессионализма специалистов

наличие современной технической базы

комплексный подход к лечению

возможность диагностики и получения консультации врача в одном месте

собственная лаборатория

операционные, оснащенные по международным стандартам и вместительный комфортный стацио­нар

доброжелательность администраторов и исключительная забота среднего медицинского персонала

созданный уют и красота в деталях

непрерывное развитие и освоение новых направлений, внедрение методов лечения, уникальных для нашего региона.

Сегодня в состав Эндохирургического Центра входят:

cобственная лаборатория

диагностический центр

поликлиника

центр педиатрии

семейная стоматология

хирургический стационар широкого профиля

отделение реанимации

травмпункт

отделение косметологии и пластической хирургии

центр здоровой стопы

Уже более трех лет работает филиал Эндохирургического Центра — ​ЭХЦ ПРО — на правом берегу. За это время он зарекомендовал себя как динамично развивающийся медицинский центр, в котором доступна высококвалифицированная медицинская помощь для детей и взрослых. Различные виды диагностических исследований: МРТ, СКТ, УЗИ, рентген, полный спектр анализов, функциональная диагностика, процедурный кабинет, приемы профильных специалистов.

Спектр услуг и возможностей материальной-технической базы Эндохирургического Центра в сочетании с профессионализмом врачей и клиентоориентированностью позволяют ЭХЦ уже на протяжении многих лет оставаться одной из самых востребованных медицинских организаций города и области.

Эндохирургический Центр

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр.3

8 (4842) 926-977

8 (920) 091-57-11 (только для входящих сообщений)

Сайт эхц.рф

Филиал на Правом берегу:

г. Калуга, ул. Правобережный проезд, 13

8 (4842) 926-926

Сайт mrt40.ru

