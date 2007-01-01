Афиша Обнинск
Общество

Надежная опора для здоровья калужан

28.08, 14:36
0 465
Эндохирургический Центр в Калуге предоставляет максимально широкий спектр медицинских услуг, ориентирован на универсальную семейную медицину.

ЭХЦ — ​это качество, проверенное временем.

Пациенты Центра чаще всего выделяют следующие преимущества:

  • высокий уровень профессионализма специалистов
  • наличие современной технической базы
  • комплексный подход к лечению
  • возможность диагностики и получения консультации врача в одном месте
  • собственная лаборатория
  • операционные, оснащенные по международным стандартам и вместительный комфортный стацио­нар
  • доброжелательность администраторов и исключительная забота среднего медицинского персонала
  • созданный уют и красота в деталях
  • непрерывное развитие и освоение новых направлений, внедрение методов лечения, уникальных для нашего региона.

Сегодня в состав Эндохирургического Центра входят:

  • cобственная лаборатория
  • диагностический центр
  • поликлиника
  • центр педиатрии
  • семейная стоматология
  • хирургический стационар широкого профиля
  • отделение реанимации
  • травмпункт
  • отделение косметологии и пластической хирургии
  • центр здоровой стопы

Уже более трех лет работает филиал Эндохирургического Центра — ​ЭХЦ ПРО — на правом берегу. За это время он зарекомендовал себя как динамично развивающийся медицинский центр, в котором доступна высококвалифицированная медицинская помощь для детей и взрослых. Различные виды диагностических исследований: МРТ, СКТ, УЗИ, рентген, полный спектр анализов, функциональная диагностика, процедурный кабинет, приемы профильных специалистов.

Спектр услуг и возможностей материальной-технической базы Эндохирургического Центра в сочетании с профессионализмом врачей и клиентоориентированностью позволяют ЭХЦ уже на протяжении многих лет оставаться одной из самых востребованных медицинских организаций города и области.

Эндохирургический Центр

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр.3

8 (4842) 926-977

8 (920) 091-57-11 (только для входящих сообщений)

Сайт эхц.рф

Филиал на Правом берегу:

г. Калуга, ул. Правобережный проезд, 13

8 (4842) 926-926

Сайт mrt40.ru

*Оставьте заявку на сайте, заполнив форму обратной связи, и в ближайшее время с вами свяжется администратор колцентра

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ООО «ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». ИНН 4027126463 Erid: 2Vfnxviz7QU
