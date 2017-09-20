Начните учебный год без хлопот: «Клиника ЗДОРОВьЯ» подготовит ребенка к школе
Приближается 1 сентября — время новых знаний, впечатлений и, конечно, повышенных нагрузок.
Чтобы учебный год начался легко и уверенно, важно убедиться, что ребенок здоров и готов к нему.
«Клиника ЗДОРОВьЯ» в Калуге приглашает родителей воспользоваться специальной программой комплексного медицинского осмотра для школьников.
Пройти всех необходимых специалистов и сдать анализы можно всего за один день, без очередей и лишнего стресса. Многопрофильный медицинский центр «Клиника ЗДОРОВьЯ» уже десятилетие заботится о здоровье калужан, став для многих семей надежным и проверенным партнером. Здесь созданы все условия для комфортного наблюдения и детей, и взрослых. В педиатрическом отделении клиники работают 15 высококвалифицированных врачей, многие из которых совмещают практику с работой в областной больнице, что гарантирует высочайший уровень профессионализма.
— В нашей клинике мы принимаем детей на осмотр не только к школе, но и к детскому саду, малышей первого года жизни, — говорит педиатр, детский пульмонолог «Клиники ЗДОРОВьЯ» Анастасия Овсянникова. — Это делают разные специалисты. Здесь созданы максимальные условия: удобная запись на сайте и по телефону, отдельный вход в отделение педиатрии, поэтому, как правило, у нас нет очередей и попасть к необходимому доктору достаточно легко. Ключевое наше преимущество — возможность пройти осмотр у всех необходимых врачей в стенах одного учреждения.
Комплексный подход клиники обеспечивает не только скорость, но и тщательность обследования.
Если в ходе профилактического осмотра у маленького пациента будет выявлена какая-либо патология, будь то проблемы со зрением, осанкой или другие особенности, которые могут повлиять на успеваемость и самочувствие ребенка в школе, он будет немедленно записан на консультацию к профильному специалисту прямо на месте. Это избавляет родителей от необходимости самостоятельно искать врача и записываться на дополнительный прием, экономя их время и нервы. Программа медосмотра перед школой включает всех ключевых специалистов: педиатра, невролога, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога и других.
Записаться на комплексный осмотр и получить информацию можно:
г. Калуга, ул. Телевизионная, 31
тел.: +7 (4842) 55-15-15
сайт: zdorovie-kaluga.ru
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Лицензия ЛО‑40–01–001400 от 20.09.2017 г. выд. минздравом КО.
