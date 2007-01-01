Афиша Обнинск
Общество

Житель Людиново остался без машины из-за пьяной езды

Дарья Джуманова
27.08, 12:49
Повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии привело к наказанию для 27-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 26 августа.

В феврале и мае 2025 года молодой человек дважды был остановлен сотрудниками ГИБДД в районе улицы Маяковского. Оба раза за рулем своего «Лада Самара» он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Учитывая рецидив преступления, суд в качестве наказания назначил ему обязательные работы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Кроме того, существенным последствием для нарушителя стала конфискация автомобиля «Лада Самара», которая обращена в доход государства.

