История роста OSTEC

Рассказываем подробно об одном из участников первой интеллектуальной игры на призы нашего медиахолдинга «Что? Где? Когда? Калуга».

Что?

ООО «Технопром» — ​OSTEC — ​один из ведущих российских производителей комплексных решений для инженерных коммуникаций. Компания специализируется на кабеленесущих системах, монтажных системах, подпольно-­настенных коробах, элементах молниезащиты и опорных конструкциях.

Продукция OSTEC позволяет реализовывать проекты любой сложности — ​от небольших магазинов до стратегически важных объектов в энергетике, строительстве, нефтегазовой отрасли и на промышленных предприятиях. Философия компании — ​создание универсальных и тщательно продуманных систем, которые облегчают работу инженеров и монтажников при создании объектов любой конфигурации.

Где?

География производственной деятельности OSTEC стратегически выверена для максимальной эффективности логистики и приближения к ключевым рынкам сбыта. Производственные мощности компании расположены на двух крупных промышленных площадках: в городе Электросталь Московской области и в Калуге.

Первый завод в Электростали, открытый в 2001 году, заложил мощный промышленный фундамент компании. Завод в Калуге, запущенный в 2010 году, стал символом стратегического расширения и нового этапа роста, позволив многократно увеличить объёмы и ассортимент выпускаемой продукции. Такое расположение позволяет OSTEC гибко управлять цепочками поставок и жёстко контролировать качество на всех этапах производства. Дополняют эту схему шесть региональных филиалов по всей России, которые обеспечивают прямую связь с клиентами и оперативность работы в любом уголке страны.

Когда?

История OSTEC — ​это наглядный пример эволюции от скромных объёмов до лидерства на рынке. Компания ведёт свою летопись с 1997 года.

Начало было более чем скромным: сквозь первые производственные линии проходило всего около двух километров лотков в месяц — ​минимальный объём, которого не хватило бы даже для оснащения одного современного спортивного центра. Продукция была простой, без изысков и сложной фурнитуры. Но именно с этого момента началось движение вперёд, основанное на амбициях и понимании потребностей рынка.

Уже к 2007 году, всего за десять лет, ассортимент компании пополнился принципиально новыми продуктами: проволочными и лестничными лотками, множеством соединительных и крепёжных элементов. Это было время активного развития и формирования того самого комплексного подхода, который сегодня является визитной карточкой OSTEC.

Калужская глава в истории компании началась в 2010 году, когда растущий спрос и производственный потенциал потребовали открытия второго завода. Создание современной производственной площадки в Калуге стало мощным импульсом для развития. Это позволило не только увеличить объёмы, но и значительно диверсифицировать продукцию.

Калуга

Основой философии калужского производства, как и всей компании в целом, является непрерывное совершенствование и бескомпромиссное качество. Политика в области качества — стержень общей стратегии OSTEC. Оба завода компании — ​и в Электростали, и в Калуге — ​имеют систему менеджмента качества, сертифицированную по международным стандартам ISO. Это не просто формальный документ, а реально работающая система, гарантирующая, что каждый лоток, каждый короб и каждый соединительный элемент соответствуют самым строгим требованиям.

Продукция OSTEC из Калуги — ​это не просто импортозамещение в его простейшем понимании. Это осознанное создание отечественного продукта, который по своим техническим характеристикам и надёжности не только не уступает, но часто и превосходит зарубежные аналоги, оставаясь при этом конкурентоспособным по цене.

За годы работы в Калуге компания не просто выросла в мощный промышленный гигант. Она стала неотъемлемой частью региональной экономики, создала рабочие места и зарекомендовала себя как надёжный партнёр и ответственный производитель.

г. Калуга, Грабцевское шоссе, 75

+7 (495) 662-53-18

www.ostec.ru

 

 

Реклама. ООО «Технопром». ИНН 7731637278. erid: 2VfnxxKypT2
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

