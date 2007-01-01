Афиша Обнинск
Не выдержал искушения: мастер из Козельска украл дорогие инструменты во время ремонта
Общество

Не выдержал искушения: мастер из Козельска украл дорогие инструменты во время ремонта

Дарья Джуманова
27.08, 12:08
32-летнего местного жителя признали виновным по статье «Кража». Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 27 августа.

В апреле этого года мужчина работал в одном из частных домов. Воспользовавшись доверием хозяев и свободным доступом к вещам, он тайно вынес несколько дорогостоящих профессиональных инструментов.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и еще до суда полностью выплатил пострадавшему компенсацию за украденное.

Учитывая эти обстоятельства, суд назначил ему 1 год и 6 месяцев принудительных работ. Из его заработной платы ежемесячно будут удерживать 10% в доход государства.

