«Фуяо» — компания, которую не разбить
Общество

«Фуяо» — компания, которую не разбить

27.08, 12:05
0 594
Рассказываем подробно об участнике первой интеллектуальной игры на призы нашего медиахолдинга «Что? Где? Когда? Калуга», которая была приурочена ко Дню города.

Что?

ООО «Фуяо Стекло Рус» — ​современное высокотехнологичное предприятие по производству автомобильных стёкол полного цикла для ведущих мировых автоконцернов.

Деятельность компании охватывает весь процесс от обработки сырья и сложнейшего производства до строжайшего контроля качества и поставок готовой продукции на конвейеры крупнейших автомобильных заводов.

Где?

Завод расположен в Калуге, в индустриальном парке «Грабцево» по адресу: 1-й Автомобильный проезд, 6.

Выбор Калуги в качестве производственной площадки был обусловлен выгодным стратегическим расположением региона, получившего статус автомобильной столицы России, и развитой логистической инфраструктурой.

Когда?

Торжественное подписание соглашения о начале строительства завода состоялось в июне 2011 года в Москве, однако свою производственную деятельность на Калужской земле компания начала в сентябре 2013 года.

Тогда был совершён запуск первой очереди завода. Именно этот год можно считать точкой отсчёта начала работы «Фуяо» в Калуге.

Калуга

Областной центр стал ключевым пунктом на глобальной карте международного концерна Fuyao Glass Industry Group. Выбор в пользу нашего региона оказался более чем оправданным и взаимовыгодным.

За прошедшие годы калужский завод превратился в одного из лидеров автомобильной промышленности области и всей страны, демонстрируя впечатляющие темпы роста и развития.

Начиная с производственного плана в один миллион стёкол в год, предприятие постоянно наращивало мощности.

Сегодня его годовая производительность достигла отметки в 2,5 миллиона стёкол, а ассортимент включает более 5000 наименований продукции.

Завод выпускает весь спектр современных автостёкол: от стандартных до высокотехнологичных — ​звуко- и теплопоглощающих, с обогревом, системой проецирования приборной панели (HUD), а также ламинированные, закалённые и инкапсулированные стёкла.

Успех и признание на российском и европейском рынках пришли к «Фуяо» благодаря бескомпромиссному качеству продукции.

Предприятие выстроило эффективную систему контроля на всех этапах — ​от отбора сырья до финального тестирования и надёжной упаковки.

Это качество сразу оценили такие гиганты автопрома, как Volkswagen, Skoda, Nissan, Renault, Hyundai, Volvo, Ford, Audi, которые закупали у «Фуяо» стёкла OEM‑качества (установленных на конвейере).

Глобальные потрясения, которые сильно ударили по российской экономике, не смогли нанести вред предприятию. «Фуяо» удалось сохранить свои лидерские позиции и сегодня лидеры китайского рынка, такие как Haval, Chery, а также AGA, «Белжи», отечественный GAZ и другие OEM‑производители автомобилей продолжают закупку подукции калужского завода.

При этом растёт и доля рынка ARG‑автостёкол (поставка в дилерские центры и автосервисы). На данный момент «Фуяо» занимает порядка 60% от его объёма, а годовые продажи измеряются миллиардами руб­лей.

Но развитие — ​это  не только производственные линии и финансовые показатели. Это в первую очередь люди.

За годы работы в Калуге на «Фуяо» сформировался сплочённый, высокопрофессиональный коллектив численностью почти 650 человек. Компания создаёт прекрасные условия для труда и роста: официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, корпоративный транспорт, современная столовая, программа обеспечения жильём и возможности для карьерного продвижения.

Многие сотрудники начинали свой путь с рабочих специальностей и сегодня занимают ключевые руководящие позиции.

Сильная корпоративная культура, организация праздников, премирование лучших сотрудников и забота об их семьях (включая экскурсии на завод для детей) создают ту самую атмосферу доверия и стабильности, которая является залогом долгосрочного успеха.

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13.

https://vk.com/public54079378

Реклама. ООО "Фуяо Стекло Рус". ИНН 4028047687. erid: 2Vfnxy2hnme
ВНИМАНИЕ!

Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

ЧГК день города
