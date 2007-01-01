Управляющая компания в Кирове выплатила компенсацию ребёнку, пострадавшему от упавшей наледи

Межрайонная прокуратура помогла жителю города добиться справедливости для своего сына. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в среду, 27 августа.

Поводом стало происшествие, когда на несовершеннолетнего мальчика с крыши многоквартирного дома упала наледь. Ребёнок получил травмы.

Выяснилось, что несчастный случай произошёл по прямой вине управляющей компании: она ненадлежащим образом очищала кровлю дома от снега и опасных сосулек, проигнорировав свои обязанности по содержанию многоквартирного дома.

В итоге управляющая компания обязана выплатить пострадавшему мальчику 60 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. На данный момент решение суда уже исполнено, и денежные средства перечислены.