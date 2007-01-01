Афиша Обнинск
В Калуге прошла педагогическая конференция
Общество

В Калуге прошла педагогическая конференция

Дмитрий Ивьев
27.08, 09:50
Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в ежегодной городской педагогической конференции «Развитие муниципальной системы образования как ресурс развития общества, региона, муниципалитета», которая в преддверии нового учебного года прошла в гимназии №24.

Педагоги Калуги подвели итоги минувшего учебного года и обозначили цели и задачи предстоящего. Обсудили стратегию развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года.

