Общество

Кусты у лестницы на Карачевской до сих пор не обрезали

Дарья Джуманова
27.08, 10:44
Напомним, 20 мая наша читательница сообщила о проблеме.Тогда в городской управе заверили, что работы по обрезке запланированы на летний период.

Однако на среду, 27 августа, опасная ситуация не устранена: растительность по-прежнему ограничивает видимость при выходе к проезжей части.

— Когда выходишь к дороге, из-за кустов совершенно не видно машин, — отмечает читательница. — А здесь каждый день ходят школьники и проходит множество людей. Очень опасно, как бы не случилось беды.

