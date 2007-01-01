Кусты у лестницы на Карачевской до сих пор не обрезали

Напомним, 20 мая наша читательница сообщила о проблеме.Тогда в городской управе заверили, что работы по обрезке запланированы на летний период.

Однако на среду, 27 августа, опасная ситуация не устранена: растительность по-прежнему ограничивает видимость при выходе к проезжей части.

— Когда выходишь к дороге, из-за кустов совершенно не видно машин, — отмечает читательница. — А здесь каждый день ходят школьники и проходит множество людей. Очень опасно, как бы не случилось беды.