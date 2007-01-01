Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В СНТ под Калугой после замены труб осталась груда земли вместо дороги
Общество

В СНТ под Калугой после замены труб осталась груда земли вместо дороги

Дарья Джуманова
27.08, 10:37
В понедельник, 25 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- В СНТ «Яблонька», что за Северным, проводили замену труб водоснабжения, испоганили природу, деревья, кустарники, траву и так единственную дорогу к участкам на окраине СНТ, отправлял через «Решаем вместе», но, думаю, через КП40 будет лучше, пусть все знают, как работают подрядчики или водоканал, портя природу и дорогу, которую мы сами за свой счет отсыпали и содержали!

Мы отправили запрос в городскую управу, но пока ответа нет. Как только получим его, опубликуем.

