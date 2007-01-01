Испытано на себе: один день из жизни контролера качества на автомобильном заводе АГР Холдинга в Калуге

Наш корреспондент на одну смену перепрофилировался в работника завода «АГР» и проверил качество сборки новенького автомобиля TENET.

Михаил ТЫРИН.

Как часто, садясь за руль нового автомобиля, мы задумываемся о том, каким длинным и сложным был его путь от листа металла до безупречного кузова?

Мне выпала уникальная возможность примерить на себя роль того, кто стоит на страже этого качества, – стать на один день контролером ОТК на автомобильном заводе АГР Холдинга в Калуге.

Это не просто проверка галочек в чек-листе; это огромная ответственность, дотошное внимание к деталям и настоящее искусство поиска невидимых глазу дефектов.

Мое знакомство с профессией началось, как и у любого сотрудника, с обязательного инструктажа по технике безопасности.

Сейчас на заводе особенно горячая пора — осваивается выпуск новых моделей, а производственные мощности активно расширяются. Знаковое событие этого года — запуск полного цикла производства автомобилей нового российского бренда TENET.

И в этом напряженном ритме особая роль отводится строгому контролю качества, которым занято большое количество специалистов.

Полный цикл карьерного роста

Моим гидом и наставником на день стала руководитель департамента контроля качества «АГР» Ольга Сенченко. Сама она начинала с должности простого контролера и доросла до руководителя, пройдя все этапы карьерного роста.

Это вызывает огромное уважение.

— Наш департамент делится на три ключевых подразделения, — рассказывает Ольга, пока мы идем по цеху. — Одно контролирует линии в цехах: кузовном, сборочном и лакокрасочном. Второе отвечает за качество поступающих комплектующих, а третье — за тестирование уже готовых автомобилей. Сегодня вы попробуете себя на лакокрасочном участке.

И вот моя главная задача — проверить толщину лакокрасочного покрытия на только что вышедших из печи кузовах. Мое орудие труда — цифровой толщиномер. Казалось бы, что проще: приложил датчик и смотри на цифры. Но не тут-то было. Датчик нужно прикладывать к поверхности идеально ровно и плотно, иначе показания будут неточными.

Первые несколько замеров выдавали разброс, но уже через пару десятков попыток рука набилась, и цифры на дисплее стали стабильными: 120-130 микрон, при достаточных 90 микрон. Это — полное соответствие жесткому заводскому стандарту.

— Помимо сплошного, мы применяем и выборочный, но гораздо более детальный контроль, — поясняет Ольга. — Это позволяет выявлять и устранять малейшие проблемы на самом раннем этапе. Сейчас одна из наших ключевых задач — максимальная локализация производства. Поэтому работа подразделения, отвечающего за контроль комплектующих, становится критически важной.

Мекка АГР

После моего скромного вклада в проверку ЛКП мы направляемся в цех окончательной сборки и контроля.

Здесь кипит жизнь: движется конвейер, операторы устанавливают детали, а готовые автомобили один за другим съезжают на финальные испытания.

Меня поражает масштаб проверок: оказывается, каждый автомобиль проходит через многоступенчатую систему тестов.

Сначала — проверка геометрии колес («сход-развал») и регулировка света фар на автоматизированном стенде.

Далее — беговые барабаны, где автомобиль разгоняют до 120 км/ч, проверяя работу двигателя, трансмиссии и тормозных систем.

Все данные в реальном времени считываются компьютером. Малейшее отклонение — и машина не двинется дальше.

Самый зрелищный тест — водный. Автомобиль заезжает в камеру, где на него со всех сторон обрушиваются мощные потоки воды под высоким давлением.

После такого «ливня» контролеры с абсолютной уверенностью могут гарантировать, что в салон не просочится ни капли воды.

Тест-драйв

Но и это не все. Каждая машина отправляется на испытательный трек, расположенный прямо под цехом.

Здесь более 15 видов покрытий: от «зебры» и брусчатки до грунтовки и гравия. Водитель-испытатель в полной тишине, прислушиваясь к малейшим посторонним звукам, проверяет ходовые характеристики.

Если услышит стук или скрип, то автомобиль отправится на дополнительную проверку.

Финальный аккорд — статический контроль в специальной кабине с невероятно ярким освещением в 1500 люксов.

Здесь под прицелом десятков ламп контролеры по чек-листу, состоящему из 100 пунктов, тщательно исследуют каждую деталь кузова и салона.

А выборочно, два раза в смену, два контролера по 30 минут проводят еще более детальную проверку по чек-листу из 400 пунктов!

На это уходит до 6 часов на один автомобиль.

Конец рабочего дня

Уставший, но невероятно впечатленный, поинтересовался у Ольги, что ждет того, кто захочет работать здесь не один день, как я, а постоянно?

— Любой новый сотрудник получает опытного наставника, —отвечает она. — Обучение и адаптация занимают от месяца до пяти, но человек сразу получает полноценную зарплату, которая ежегодно индексируется.

Компания заботится о своих людях: бесплатное разнообразное питание, корпоративный транспорт для иногородних, спецодежда, которую не нужно забирать домой на стирку, и даже оформляем полис ДМС с лечением в лучших клиниках страны, - продолжает Ольга. - Для детей организуют экскурсии, а для взрослых — корпоративные мероприятия. Даже на покупку автомобиля действуют специальные льготы.

Уходя, бросаю прощальный взгляд на производственную линию: яркие огни, гул машин и сосредоточенные лица людей, которые делают одно большое общее дело.

Стать на один день частью этой отлаженной системы было интересно и познавательно.

Для меня стало очевидным, что «АГР Холдинг» уверенно смотрит в будущее, благополучно преодолев кризис 2022 года.

И теперь я понимаю, что эта уверенность рождается здесь, на конвейере, благодаря труду сотен специалистов, для которых качество — не просто слово, а ежедневная и любимая работа.

г. Калуга, ул. Автомобильная, 1

Тел.: 8 (4842) 77-47-47, 8-920-099-11-11.

https://agr-vacancy.ru/#cities