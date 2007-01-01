Калужанка сообщила о новой проблеме на Гагаринском мосту

В понедельник, 25 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Ещё одному участку на Гагаринском мосту требуется экстренная подсыпка асфальтовой крошкой. В этот раз точка напряжения возникла со стороны поворота с дамбы, после каждого нового дождя это сильно увеличивается.

Мы отправили запрос в городскую управу, но пока не получили ответа. Как только он будет, мы опубликуем его.

Ранее нам уже сообщали о провале на дороге, который оперативно устранили после нашей публикации.