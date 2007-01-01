Калужанина арестовали на пять суток за тонировку

В Калуге мужчину приговорили к административному аресту за езду с тонированными стеклами. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона во вторник, 26 августа.

Поводом стало не само нарушение, а игнорирование требования сотрудников ГИБДД.

Еще в марте инспекторы выписали жителю города предписание убрать тонировку с передних стекол его «ВАЗа» в течение 10 дней. Однако водитель проигнорировал это распоряжение и продолжил ездить на машине.

В конце июля его снова остановили за рулем того же автомобиля.

Суд назначил наказание в виде пяти суток ареста.