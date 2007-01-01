Дмитрий Денисов станет последним городским головой России

На своей нынешней должности руководитель городской управы Калуги проработает до 14 сентября.

После этого из-за изменений Устава города по требованию федерального законодательства городская управа станет администрацией городского округа, а городской голова – главой администрации.

Во всех других регионах России должность городского головы после ликвидации в 1917 году не возрождалась.

Ранее мы рассказывали обо всех людях, которые были городскими головами Калуги с 1991 года (в том тексте не хватает только последних двух – Дмитрий Разумовского и Дмитрия Денисова).