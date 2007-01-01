Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Стало известно, кто будет руководить Калугой с 15 сентября

Дмитрий Ивьев
27.08, 09:15
Губернатор Владислав Шапша во вторник, 26 августа, подписал постановление, согласно которому временно исполняющим полномочия главы городского округа города Калуги будет нынешний городской голова Дмитрий Денисов.

Временным руководителем он будет до дня избрания главы городского округа города Калуги.

Напомним, накануне депутаты приняли изменения в Устав города по требованию федерального законодательства. Теперь в Калуге не будет городской управы и городского головы. Денисов подал заявление об уходе с должности городского головы с 14 сентября.

