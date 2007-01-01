Афиша Обнинск
Отель «Яхонты Таруса» – идеальное место для отдыха всей семьей
Новость дня Общество

Отель «Яхонты Таруса» – идеальное место для отдыха всей семьей

26.08, 16:45
Там каждый найдет занятие по душе, а взрослые смогут восстановить силы и насладиться моментом

Загородный отель «Яхонты Таруса» – это место, подходящее как для любителей активного образа жизни, так и для тех, кто стремится убежать от городской суеты и насладиться тишиной в окружении живописной природы. 

Отдых без забот 

К услугам гостей 210 номеров различных категорий, оборудованных всем необходимым для комфортного проживания. На территории комплекса работает аквацентр с панорамным бассейном, финской сауной, СПА-процедурами и современным фитнес-залом. 

Для любителей активного отдыха предлагаются прогулки по эко-тропам, окруженным высокими деревьями и разнообразными кустарниками. Также гости могут насладиться конными прогулками, пляжным отдыхом на берегу озера, волейболом, боулингом, бильярдом, караоке или посетить 5D-кинотеатр. Для детей и взрослых доступен прокат спортивного оборудования, что делает отдых еще более разнообразным и увлекательным. 

Развлечения для самых маленьких 

Дети – важные гости отеля, и для них здесь созданы все условия для веселого и насыщенного отдыха. Яркая детская площадка, развивающие занятия, аттракционы и игровые автоматы не оставят равнодушными даже самых требовательных малышей. Команда аниматоров ежедневно проводит конкурсы, викторины и спортивные игры, чтобы маленькие гости всегда были вовлечены и не скучали. Благодаря богатой природе и разнообразию развлечений дети забывают о гаджетах и наслаждаются настоящим отдыхом на свежем воздухе. 

Удобное место для работы и торжеств

Отель также отлично подходит для деловых встреч и мероприятий. Здесь расположены два конференц-зала и семь переговорных комнат, оснащенных современным презентационным оборудованием.

Для организации мероприятий доступны площадки для барбекю, фуршетов и кофе-брейков, а также возможность аренды дополнительного оборудования. 

«Яхонты Таруса» входит в ТОП-100 лучших площадок России для проведения свадебных торжеств. Здесь можно организовать идеальную свадьбу в окружении чистой природы, с изысканным банкетом и выступлениями приглашенных артистов. В подарок молодоженам предоставляется номер. 

Гастрономическое путешествие

В 2025 году на территории отеля открылся ресторан старорусской кухни «Русский клен». Этот новый гастрономический проект предлагает гостям погрузиться в эпоху подлинных вкусов и забытых рецептов. Концепция ресторана основана на исторической русской кухне XIV–XIX веков. 

В меню представлены как классические блюда, так и рецепты, воссозданные по архивным данным. Среди них – калья из кролика с маринованной сливой в огуречном рассоле (древний суп XIV века), знаменитая котлета Пожарского из Торжка, которую высоко ценил сам Александр Пушкин, а также легендарные калужские десерты: медовый сбитень и калужское тесто, любимые Наполеоном.  

Гости смогут попробовать удивительные сочетания, такие как борщ в пирожке, конфеты из холодца или геркулесовый кисель с вареньем из помидоров. Эти блюда не только удивляют своей подачей, но и переносят посетителей в атмосферу русской гастрономической истории. Многие из них удостоены наград на российских и международных конкурсах, а некоторые созданы специально для «Русского клена». 

Оазис гармонии и вдохновения 

«Яхонты Таруса» – это место, где каждый найдет что-то особенное. Это комплексный отдых для души и тела, возможность перезагрузиться и насладиться моментом. Все, чего вам не хватало во время учебы и работы, вы найдете в этом семейном загородном отеле.

Подарите себе отдых мечты, оформив бронь по тел.: 8 (800) 500-47-09 или на сайте yahonty.ru

Калужская обл., Жуковский район, д. Грибовка

8 (800) 500-47-09

