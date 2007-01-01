Городской голова Калуги уйдет в отставку с 14 сентября

Полномочия Дмитрий Денисова истекут через две с половиной недели.

Также заявление об уходе с 14 сентября подал глава городского самоуправления Юрий Моисеев, сообщили 26 августа в городской Думе Калуги.

Но может так получиться, что с 15 сентября они вернутся на новых должностях. Заявление об уходе руководители Калуги подали в связи с принятием новой редакции Устава Калуги по требованию федерального законодательства.

- В соответствии с требованиями федерального закона муниципальное образование «Город Калуга» будет именоваться «городской округ город Калуга Калужской области», - пояснили в городской Думе. - Устанавливаются новые наименования органов и должностных лиц местного самоуправления: Дума городского округа города Калуги Калужской области, администрация городского округа города Калуги Калужской области, Глава городского округа города Калуги Калужской области. Глава городского округа города Калуги Калужской области будет возглавлять администрацию и избираться представительным органом из числа кандидатов, представленных Губернатором Калужской области.