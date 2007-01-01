В Калужской области дорожники оставили кучу строительного мусора на въезде в деревню

В воскресенье, 24 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Спешу сообщить об экологической проблеме в Сухиничском районе, которую никто не решает.Примерно месяц назад прямо на въезде в деревню Лёвково выгрузили строительный мусор дорожники. Застуканные с поличным, извинились и уехали. Мы пытались привлечь внимание к этому факту в соцсетях. На место даже выезжал участковый. Но куча и ныне там. Наплевательское отношение к природе процветает под прикрытием полнейшей безответственности и безнаказанности. Недумаю, что так сложно найти виновных, - пишет женщина.

В администрации Сухиничского района прокомментировали ситуацию, сообщив, что информация о незаконной свалке была передана в правоохранительные органы. В настоящее время по данному факту проводится проверка.