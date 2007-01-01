Афиша Обнинск
Общество

Власти Калуги ответили на просьбу жительницы спилить аварийные деревья

Дарья Джуманова
26.08, 13:57
1 613
В понедельник, 25 августа, женщина оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- На улице Воскресенской в Калуге расположены два аварийных дерева, под ними паркуется много автомобилей, фотографируются молодожены. На просьбу удалить деревья Управление горхозяйства ответило, что проведение работ рассмотрят в 2026 году. Есть ли возможность срубить их раньше? – написала она.

Однако в городской управе пояснили, что ускорить процесс не представляется возможным. Провести работы раньше заявленного срока не получится из-за большого объёма работ.

