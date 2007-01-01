Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Власти Кондрово не могут назвать сроки открытия автовокзала после ремонта
Общество

Власти Кондрово не могут назвать сроки открытия автовокзала после ремонта

Дарья Джуманова
26.08, 13:51
Напоминание о проблеме поступило от местных жителей. В понедельник, 25 августа, под постом губернатора один из горожан спросил, когда же вокзал, наконец, начнет работать. 

- Здравствуйте, когда откроется после ремонта автовокзал в Кондрово? Администрация обещала 26 июля открыть, но прошёл месяц, ничего не изменилось! – написал мужчина.

- Ремонт автовокзала завершён. Ведётся конкурсный отбор организации на его обслуживание. По срокам пока, к сожалению, сориентировать не можем, - ответили в администрации Дзержинского района.

