Власти Кондрово не могут назвать сроки открытия автовокзала после ремонта

Напоминание о проблеме поступило от местных жителей. В понедельник, 25 августа, под постом губернатора один из горожан спросил, когда же вокзал, наконец, начнет работать.

- Здравствуйте, когда откроется после ремонта автовокзал в Кондрово? Администрация обещала 26 июля открыть, но прошёл месяц, ничего не изменилось! – написал мужчина.

- Ремонт автовокзала завершён. Ведётся конкурсный отбор организации на его обслуживание. По срокам пока, к сожалению, сориентировать не можем, - ответили в администрации Дзержинского района.