Дорогу в Редькино привели в порядок после вмешательства прокуратуры
Общество

Дорогу в Редькино привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Дарья Джуманова
26.08, 13:33
Разбитая дорога в деревне, долгое время вызывавшая нарекания жителей, отремонтирована. Об этом сообщили в прокуратуре Дзержинского района во вторник, 26 августа.

Надзорное ведомство установило, что покрытие проезжей части не соответствовало требованиям безопасности: многочисленные ямы и просадки создавали угрозу для водителей.

Прокуратура внесла представление местной администрации с требованием устранить нарушения.

Власти оперативно отреагировали на предписание. Дорожное полное полностью отремонтировано и теперь соответствует установленным нормативам.

