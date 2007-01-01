Дорогу в Редькино привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Разбитая дорога в деревне, долгое время вызывавшая нарекания жителей, отремонтирована. Об этом сообщили в прокуратуре Дзержинского района во вторник, 26 августа.

Надзорное ведомство установило, что покрытие проезжей части не соответствовало требованиям безопасности: многочисленные ямы и просадки создавали угрозу для водителей.

Прокуратура внесла представление местной администрации с требованием устранить нарушения.

Власти оперативно отреагировали на предписание. Дорожное полное полностью отремонтировано и теперь соответствует установленным нормативам.