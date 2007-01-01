В Тарусе отремонтируют вентиляцию детского сада «Солнышко»

При ремонте кровли там изменят систему вентиляционных каналов. Деньги на это выделят из местного бюджета, сообщил во вторник, 26 августа, глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.

- Изначально в детском саду крыша была плоской. При установке скатной крыши в 2005 году вентиляционные проходы были оставлены без изменений, - пояснил он.

Работы продлятся до конца сентября. 57 детей пока распределили по другим детским садам.

- Преобразования в «Солнышке» продолжим и в будущем, - пояснил Голубев. - В следующем году обязательно заменим ограждение, улучшим подъездную дорогу, организуем парковку, а также отремонтируем кольцевую дорожку на территории детского сада. Наметили и другие улучшения на площадке, осуществим их параллельно с капитальным ремонтом внутренних помещений. Заявка на включение детского сада в программу капитального ремонта дошкольных учреждений уже подана. Необходимая экспертиза успешно проведена. На завершающей стадии подготовка проектно-сметной документации.