Главная Новости Общество В Тарусе отремонтируют вентиляцию детского сада «Солнышко»
Общество

В Тарусе отремонтируют вентиляцию детского сада «Солнышко»

Дмитрий Ивьев
26.08, 12:10
При ремонте кровли там изменят систему вентиляционных каналов. Деньги на это выделят из местного бюджета, сообщил во вторник, 26 августа, глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.

- Изначально в детском саду крыша была плоской. При установке скатной крыши в 2005 году вентиляционные проходы были оставлены без изменений, - пояснил он.

Работы продлятся до конца сентября. 57 детей пока распределили по другим детским садам.

- Преобразования в «Солнышке» продолжим и в будущем, - пояснил Голубев. - В следующем году обязательно заменим ограждение, улучшим подъездную дорогу, организуем парковку, а также отремонтируем кольцевую дорожку на территории детского сада. Наметили и другие улучшения на площадке, осуществим их параллельно с капитальным ремонтом внутренних помещений. Заявка на включение детского сада в программу капитального ремонта дошкольных учреждений уже подана. Необходимая экспертиза успешно проведена. На завершающей стадии подготовка проектно-сметной документации.

