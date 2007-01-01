Афиша Обнинск
Общество

Руководитель фермы в Спас-Деменске украла вакцину для скота на 1,5 миллиона рублей

Дарья Джуманова
26.08, 12:31
30-летнюю жительницу Москвы признали виновной в краже. Об этом сообщили в прокуратуре региона во вторник, 26 августа.

По данным следствия, в феврале 2022 года женщина, в чьи обязанности входил учёт препаратов, вошла в преступный сговор и похитила большую партию вакцины для крупного рогатого скота. Чтобы скрыть хищение, она фиктивно внесла в документы данные о проведённой вакцинации.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. С неё также взыскали весь причинённый ущерб в размере 1,5 млн рублей.

