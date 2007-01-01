Билайн расширил покрытие в арт-парке «Никола-Ленивец»

Билайн усилил мобильную сеть в арт-парке «Никола-Ленивец», установив уже вторую базовую станцию. Теперь жители и гости территории могут пользоваться устойчивым 4G-интернетом даже во время массовых мероприятий.

«Никола-Ленивец» — один из самых известных арт-парков России, куда круглый год приезжают туристы. Здесь проходят крупные фестивали современного искусства, музыки и перформансов, среди которых ежегодные Масленица и «Архстояние», а также концерты, выставки и семейные мероприятия. В летний сезон парк становится особенно популярным — тысячи посетителей приезжают, чтобы увидеть масштабные инсталляции и провести время на природе. К тому же территория очень большая — около 600 гектаров — поэтому дополнительная базовая станция поможет оставаться на связи в разных концах парка.

«Усиление сети — важный шаг для комфортного пребывания гостей, — отметил директор Калужского отделения Билайна Александр Семин. — Теперь посетители парка смогут делиться впечатлениями в соцсетях и искать важную информацию. Мы продолжим развивать инфраструктуру связи в регионе».

Ранее Билайн обеспечил скоростным 4G 18 деревень и сел Калужской области.