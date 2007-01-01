Накачал — и нет проблемы: почему брошенные машины остаются во дворах Калуги

В понедельник, 25 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Я уже писала в июне, но до сегодняшнего дня ничего не сделано: по адресу ул. Кибальчича, дом 5 припаркована машина номер 232 71 региона. Машина — «чермет», с весны и все лето ее не использовали, спущены шины, разбиты стекла. Почему ее не эвакуируют? Почему брошенные, хламовые машины занимают места около домов? – написала она.

- Здравствуйте, специалистом была начата процедура включения автомобиля в реестр БРТС. Однако, владелец накачал шины, и теперь авто не имеет признаков брошенного, разукомплектованного. В связи с чем процедура эвакуации авто была остановлена. Но владелец будет вызван для составления протокола до 11 сентября и привлечен к административной ответственности за долговременное хранение авто без перемещения, - ответили в горуправе.

Эта ситуация стала наглядным примером того, как несовершенство правил позволяет недобросовестным автовладельцам годами хранить свой хлам во дворах.