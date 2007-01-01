Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калуге открыли финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы»
Общество

В Калуге открыли финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Дмитрий Ивьев
26.08, 08:33
0 272
Церемония состоялась в понедельник, 25 августа. В ней приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр просвещения России Сергей Кравцов.

Обращение к участникам выслал и президент России Владимир Путин.

Конкурс профмастерства такого уровня впервые проводится в Калуге. В город приехали 230 студентов и школьников из разных российских регионов. Среди них и шестеро калужан.

Финал пройдет по 22 основным и двум юниорским компетенциям.

- Уверен, что состязания в Калуге пройдут на самом высоком уровне, - заявил губернатор.

