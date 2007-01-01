Калужанин пожаловался мэру на качество нового асфальта на улице Жукова

В субботу, 23 августа, мужчина оставил комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Уважаемый товарищ мэр, сядьте Вы в свой служебный микроавтобус вместе со своими коллегами, которые контролировали укладку асфальта по улице Жукова, и подрядчиков не забудьте, прокатитесь от площади Победы до площади Маяковского, лучше во время дождя или в часы пик, и проверьте качество укладки асфальта по улице Жукова. 1. Переход стыков между улицей Маршала Жукова и площадью Победы (что, нельзя было поровнее стык сделать?), 2. Все ливнёвки по улице Жукова провалены, и при езде по правой полосе ты правыми колёсами попадаешь в эти провалы, 3. Переход старого асфальта и нового асфальта в районе улицы Стекольной сделали трамплином, опять нельзя сделать ровный переход, 4. Пешеходный переход в районе школы 10 или 22 как был во время дождя океан, так он и остался, нельзя было это учесть во время ремонта дороги, через неделю начало учебного года, и как пионеры будут ходить в школу, или им добираться вплавь? – написал он.

В городском хозяйстве ответили, что на улице Жукова проводился не комплексный ремонт, а лишь замена дорожного покрытия. Поэтому при стыковке к старому асфальту сделать плавный стык достаточно проблематично. Также добавили, что работа по ливнёвкам ещё будет продолжена и в течение месяца всё исправят.