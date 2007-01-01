Бастрыкин открыл электронное представительство в Калужской области

В региональном следственном управлении по поручению главы СК РФ создано представительство Информационного центра.

С помощью этой структуры планируется обеспечивать оперативное и прозрачное взаимодействие следственных органов с жителями области через социальные сети, а также телефонные линии.

Инспектором по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи назначена лейтенант юстиции Ульяна Кузнецова.

Обращаться к ней можно через страницу центра в ВК либо через личную страницу.

Также работают телефоны горячих линий: 8 (4842) 277-847 (телефон доверия), 123 или 8 (4842) 277-800 («Ребенок в опасности»), 8 (4842) 277-807 или 277-865 (справочная информация), 8 (4842) 277-847 (давление на бизнес), 8-800-444-21-06 (для жителей новых регионов, а также беженцев с Украины), 8-800-222-07-14 (для военных и членов их семей).