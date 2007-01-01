Афиша Обнинск
В Мещовском районе заработал новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество

В Мещовском районе заработал новый фельдшерско-акушерский пункт

Дмитрий Ивьев
26.08, 07:43
0 237
Глава администрации Мещовского района Владислав Поляков 25 августа сообщил об открытии нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Молодежный.

Новое медучреждение позволит жителям семи близлежащих населенных пунктов получать квалифицированную медицинскую помощь, не затрачивая время на длительные поездки.

В зону обслуживания ФАПа попадают около 600 человек, включая 136 детей. Учреждение оснащено современным оборудованием, необходимым для оказания качественной медицинской помощи. 

Строительство ФАПов в 2025 году осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря этому проекту в Калужской области уже открыто 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов, что значительно улучшает доступность медпомощи для жителей региона.

