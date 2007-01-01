В Мещовском районе заработал новый фельдшерско-акушерский пункт
Глава администрации Мещовского района Владислав Поляков 25 августа сообщил об открытии нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Молодежный.
Новое медучреждение позволит жителям семи близлежащих населенных пунктов получать квалифицированную медицинскую помощь, не затрачивая время на длительные поездки.
В зону обслуживания ФАПа попадают около 600 человек, включая 136 детей. Учреждение оснащено современным оборудованием, необходимым для оказания качественной медицинской помощи.
Строительство ФАПов в 2025 году осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря этому проекту в Калужской области уже открыто 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов, что значительно улучшает доступность медпомощи для жителей региона.