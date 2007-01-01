Калужанин раскритиковал освещение сквера Мира, и власти пообещали его обновить

В пятницу, 22 августа, местный житель Алексей оставил комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Занесла меня судьба ночью в сквер Мира. Освещения, считай, нет, горит половина фонарей, а те, что горят, — загорожены листвой! Жуть! Планируется ли что-то делать с этим? Не только внутреннее пространство «выключено» из посещения, внешнее кольцо — вообще непроглядная темень! Ну и деревья там древние очень. Может, стоит начать поэтапно менять? Потому что потом придется менять всё сразу — и будут очередные вопли «всю зелень порубили», - написал он.

В горуправе сообщили, что поэтапно начнут обновлять эту локацию. Рассмотрение возможности работ по деревьям запланировано на следующий год, а на текущий год запланирована реконструкция освещения сквера.