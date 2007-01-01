Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин раскритиковал освещение сквера Мира, и власти пообещали его обновить
Общество

Калужанин раскритиковал освещение сквера Мира, и власти пообещали его обновить

Дарья Джуманова
25.08, 16:33
0 391
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 22 августа, местный житель Алексей оставил комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Занесла меня судьба ночью в сквер Мира. Освещения, считай, нет, горит половина фонарей, а те, что горят, — загорожены листвой! Жуть! Планируется ли что-то делать с этим? Не только внутреннее пространство «выключено» из посещения, внешнее кольцо — вообще непроглядная темень! Ну и деревья там древние очень. Может, стоит начать поэтапно менять? Потому что потом придется менять всё сразу — и будут очередные вопли «всю зелень порубили», - написал он.

В горуправе сообщили, что поэтапно начнут обновлять эту локацию. Рассмотрение возможности работ по деревьям запланировано на следующий год, а на текущий год запланирована реконструкция освещения сквера.

Новости по тегу
жалобы
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRqd2liSmJ5bFJNa2VpVGdBMUp0ZlE9PSIsInZhbHVlIjoiYTR4S0p1alE3WTUrNjhGOFYvZVVXRFdFOGc4U2pQL2FJdWdrUGR4bkhDTjRXUmlHdnJCbmEzb2VFaURCWHlHS1VaNWNCamRSdzlQOUdFWkdwU0JXQ2JZNEZVTWN2bUJwSTVRWGFLNHBWWnBCV1pWSUgzbHdpelRBY3VhcHBzdUJTaHFEMmJTQTRRQ1RHSzVMdGhXNlFCRWhIUnhSSUY0SEx5aUE5NjNwWGsxTFRzc3AvZXJod3FlYU1EYUR2ZmVmQ2NuZEZxOEViemJZYlBqQlk1SHd3TENaUWFMMGViV1luLzJDU09mUGk0S1JpU2t0SFFPMmdXZTVRWFR6R3ZSbExieHB1ZHYvNTlIVkhORmx6RWUxaUhWMHlmQ0tXcTNuQ0VxRHlWS2l3S3ZieGlhY1RZc0RMN3l6V25wa0VaWUNmTmc1am5DaS82Q05XMExxQVNXY0xEZmM3RzVCbTdoSzBLblZ5RUpCNjVFbGZMcVFRc3duZjNEaTVQSDZlOEVjNEJ6anpaL3lzdTB0VnZrMFlrWjlWbGhsYmJkNnNqcHFtdTJTWFo5QnJhaHR2a3N2REFxN2xWSHk4UGFKMFVjRCIsIm1hYyI6IjRjMGZjMGU4ZDA3OWMwYjBiNmRjYmVhZjQ3N2NlOWEzY2ViODY3MGE3NTQ2NWU4MGU5ZTQzNTJkYjQwMWVhZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlUyL3prZXMvQTdSZTBtV05zeHI0QlE9PSIsInZhbHVlIjoieHdHNkFiOGhObFVaMWRsUUdUdmlVazE1ZGNHbm9HVGhnZUg1aG9DbXNJMFhBakdtbXE1S3U1Z1RBWmRQbThDTGk0RUFqeCs4NDBTQ3E3U0Uva1BicjJ3OW00alNWcStrQTJ5aGxaN3R2MGd6YUxtTExFbUpzK0RWazB3QU5lL2JONit4QlRaQnBhWk5tV211bStWTVl1blFNbXh4bjNNME1YSVo5YXU2bCtMKzgzcTg5M0NDcmJ4L2Q2Njk4LytFYW1oRjgrRnVRck10cThpQzVXc2NjS1pFZEt3NCsxNFk1c0RnUTZMWDZ1TUwveWxiVU4vV253Qyt6OHdtMXhhSm80UFNVUktCRTFVc0pHSnFXTHl1L1hsOHFUelBaUWFsNXBCTlI3ZGt5WjdMVDErR0puY2Z3WVpvaXliY0hCSUZjMTQrUDdwL0lveTZ5cndXZlFZRGpUUjdzeExWRXJ2TGlaM3ZIVnN3bnJRbUFMQTVBN21RbENSSy85bXRBNFAvdGNERTVCTjNiYUJCV3RIWU5EUEdKdm1WWGpRbDlOckc4c0hXdHhjd1RvMWJaUzlWbjB0WGFidS9sOUJVd245a05TVGxVZlVPTTZoSWFkdWVKSGl6cjUxRGNVSEN0c08weGdUZkxGQWZtUXVwVTRoWlZFL1lnd01NU0tQTlBwbGlOM3NJemRPV3pCRUNkWmlxdVB3RURKK0JFcFpKVHEvd2c5RGtwWlJITm5aSncyOUt0azNhU2tEem5nMUhwdy9WdXdHblVxaU0yM0hjT0xEcTNUWFY3UTZYTkNJNi9GelJYYUVPZ2RleE03c3NTUVlSWTZIK1Zhc1RPckxkRkF6bCIsIm1hYyI6IjY2M2E5NTdkZWEwZjU4MDhlMTBiODI1OWJmYjAwYTIxNzgwMjM0YjE2OTI4NjQ1NmM0NGY1ZWQyNzNkZDNlNDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+