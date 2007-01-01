Калужские власти объяснили, как выбирают растения для озеленения города

Во вторник, 19 августа, местная жительница задала вопрос под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Мне интересно, как вы выбираете растения для высадки? Есть ли какие-то особенности или предпочтения у жителей города, которые вы учитываете при выборе цветов и кустарников? – написала Мария.

- Для города выбираются растения устойчивые к экстремальным городским условиям. Также учитывается место посадки, особенности конкретной локации (объем грунта, близость коммуникаций, освещенность), итоговый размер растения, его форма кроны и декоративность. В дальнейшем, это должно соответствовать общей концепции улицы, сочетаться с элементами архитектуры. В подборе ассортимента растений за основы были взяты списки растений подготовленных Общественной палатой и научным сообществом - КГУ им.К.Э.Циолковского, - ответили в горуправе.